Песков предостерег желающих предсказать результаты саммита на Аляске

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Забегать вперед и предрекать результаты саммита РФ и США на Аляске было бы ошибкой, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока, разумеется, было бы большой ошибкой забегать, пытаться забегать вперед и пытаться предрекать результат", - сказал Песков журналистам.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
