Песков предостерег желающих предсказать результаты саммита на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025
17:14 14.08.2025 (обновлено: 17:15 14.08.2025)
Песков предостерег желающих предсказать результаты саммита на Аляске
россия
сша
аляска
встреча путина и трампа на аляске
в мире
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Забегать вперед и предрекать результаты саммита РФ и США на Аляске было бы ошибкой, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока, разумеется, было бы большой ошибкой забегать, пытаться забегать вперед и пытаться предрекать результат", - сказал Песков журналистам.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
2025
россия, сша, аляска, встреча путина и трампа на аляске, в мире, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
Россия, США, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Забегать вперед и предрекать результаты саммита РФ и США на Аляске было бы ошибкой, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока, разумеется, было бы большой ошибкой забегать, пытаться забегать вперед и пытаться предрекать результат", - сказал Песков журналистам.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
Вчера, 08:00
 
РоссияСШААляскаВстреча Путина и Трампа на АляскеВ миреВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
