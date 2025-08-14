Рейтинг@Mail.ru
В Перу не исключили, что Киев попытается сорвать встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 14.08.2025 (обновлено: 13:56 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035248923.html
В Перу не исключили, что Киев попытается сорвать встречу Путина и Трампа
В Перу не исключили, что Киев попытается сорвать встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
В Перу не исключили, что Киев попытается сорвать встречу Путина и Трампа
Украина может предпринять действия, направленные на срыв переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил РИА Новости секретарь... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:54:00+03:00
2025-08-14T13:56:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_0:367:2986:2047_1920x0_80_0_0_cab4ce7309151a5a239f5173156d77c9.jpg
ЛИМА, 14 авг - РИА Новости. Украина может предпринять действия, направленные на срыв переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил РИА Новости секретарь по международным отношениям Перуанской коммунистической партии Артуро Аяла. "Нельзя исключать возможность того, что украинская сторона предпримет противоправные или действия иного характера, направленные на дестабилизацию объявленной на Аляске встречи Путина и Трампа", - сказал эксперт. По его мнению, одним из главных препятствий на пути к установлению прочного мира является позиция Запада, "который через Европейский союз и его представителей лишь обостряет конфликт, создавая сценарий, способный привести к третьей мировой войне". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_398:335:2681:2047_1920x0_80_0_0_bbfa0bc5672428fe558e0e268ac569ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Перу не исключили, что Киев попытается сорвать встречу Путина и Трампа

Перуанский политик Аяла: Киев может попытаться сорвать встречу Путина и Трампа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИМА, 14 авг - РИА Новости. Украина может предпринять действия, направленные на срыв переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил РИА Новости секретарь по международным отношениям Перуанской коммунистической партии Артуро Аяла.
«
"Нельзя исключать возможность того, что украинская сторона предпримет противоправные или действия иного характера, направленные на дестабилизацию объявленной на Аляске встречи Путина и Трампа", - сказал эксперт.
По его мнению, одним из главных препятствий на пути к установлению прочного мира является позиция Запада, "который через Европейский союз и его представителей лишь обостряет конфликт, создавая сценарий, способный привести к третьей мировой войне".
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала