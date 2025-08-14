https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035248923.html

В Перу не исключили, что Киев попытается сорвать встречу Путина и Трампа

В Перу не исключили, что Киев попытается сорвать встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025

В Перу не исключили, что Киев попытается сорвать встречу Путина и Трампа

Украина может предпринять действия, направленные на срыв переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил РИА Новости секретарь... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T13:54:00+03:00

2025-08-14T13:54:00+03:00

2025-08-14T13:56:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_0:367:2986:2047_1920x0_80_0_0_cab4ce7309151a5a239f5173156d77c9.jpg

ЛИМА, 14 авг - РИА Новости. Украина может предпринять действия, направленные на срыв переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил РИА Новости секретарь по международным отношениям Перуанской коммунистической партии Артуро Аяла. "Нельзя исключать возможность того, что украинская сторона предпримет противоправные или действия иного характера, направленные на дестабилизацию объявленной на Аляске встречи Путина и Трампа", - сказал эксперт. По его мнению, одним из главных препятствий на пути к установлению прочного мира является позиция Запада, "который через Европейский союз и его представителей лишь обостряет конфликт, создавая сценарий, способный привести к третьей мировой войне". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске