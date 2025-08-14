В Перу не исключили, что Киев попытается сорвать встречу Путина и Трампа
Перуанский политик Аяла: Киев может попытаться сорвать встречу Путина и Трампа
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ЛИМА, 14 авг - РИА Новости. Украина может предпринять действия, направленные на срыв переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил РИА Новости секретарь по международным отношениям Перуанской коммунистической партии Артуро Аяла.
«
"Нельзя исключать возможность того, что украинская сторона предпримет противоправные или действия иного характера, направленные на дестабилизацию объявленной на Аляске встречи Путина и Трампа", - сказал эксперт.
По его мнению, одним из главных препятствий на пути к установлению прочного мира является позиция Запада, "который через Европейский союз и его представителей лишь обостряет конфликт, создавая сценарий, способный привести к третьей мировой войне".
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.