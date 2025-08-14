https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035241781.html

Эксперт оценила перспективы встречи Путина и Трампа

Эксперт оценила перспективы встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025

Эксперт оценила перспективы встречи Путина и Трампа

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может завершиться рядом соглашений в торговой, экономической и дипломатической... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T13:27:00+03:00

2025-08-14T13:27:00+03:00

2025-08-14T13:38:00+03:00

аляска

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113941/98/1139419889_0:216:2607:1682_1920x0_80_0_0_2fe024fe875dda0a018ae66fac9ccd3d.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может завершиться рядом соглашений в торговой, экономической и дипломатической сферах, поделилась мнением в беседе с РИА Новости заместитель генерального директора ИМЭМО, руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева. "Они явно едут туда с какими-то подготовленными материалами и ожидают, что эти материалы каким-то образом будут пересекаться друг с другом и какой-то результат от этого будет. Соответственно, здесь в двусторонних отношениях вполне возможно, мне кажется, могут быть конкретные шаги", - сказала она, выступая в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Как отмечает эксперт, перед встречей двух лидеров была проделана подготовительная работа, в том числе в ходе визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. По мнению Журавлевой, на Аляске главы государств могут уладить вопросы консульских отношений, дипломатической собственности, а также заключить торговые, ресурсные соглашения и договоренности, касающиеся Арктики. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров, запланированная на пятницу, начнется на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://ria.ru/20250814/ushakov-2035223528.html

аляска

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аляска, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, в мире