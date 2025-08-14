Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценила перспективы встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 14.08.2025 (обновлено: 13:38 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035241781.html
Эксперт оценила перспективы встречи Путина и Трампа
Эксперт оценила перспективы встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
Эксперт оценила перспективы встречи Путина и Трампа
Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может завершиться рядом соглашений в торговой, экономической и дипломатической... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:27:00+03:00
2025-08-14T13:38:00+03:00
аляска
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113941/98/1139419889_0:216:2607:1682_1920x0_80_0_0_2fe024fe875dda0a018ae66fac9ccd3d.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может завершиться рядом соглашений в торговой, экономической и дипломатической сферах, поделилась мнением в беседе с РИА Новости заместитель генерального директора ИМЭМО, руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева. "Они явно едут туда с какими-то подготовленными материалами и ожидают, что эти материалы каким-то образом будут пересекаться друг с другом и какой-то результат от этого будет. Соответственно, здесь в двусторонних отношениях вполне возможно, мне кажется, могут быть конкретные шаги", - сказала она, выступая в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Как отмечает эксперт, перед встречей двух лидеров была проделана подготовительная работа, в том числе в ходе визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. По мнению Журавлевой, на Аляске главы государств могут уладить вопросы консульских отношений, дипломатической собственности, а также заключить торговые, ресурсные соглашения и договоренности, касающиеся Арктики. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров, запланированная на пятницу, начнется на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://ria.ru/20250814/ushakov-2035223528.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113941/98/1139419889_0:0:2607:1956_1920x0_80_0_0_b317942d3efeee4a409de081882731db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аляска, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, в мире
Аляска, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире
Эксперт оценила перспективы встречи Путина и Трампа

Журавлева: встреча Путина и Трампа может завершиться рядом соглашений РФ и США

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может завершиться рядом соглашений в торговой, экономической и дипломатической сферах, поделилась мнением в беседе с РИА Новости заместитель генерального директора ИМЭМО, руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева.
"Они явно едут туда с какими-то подготовленными материалами и ожидают, что эти материалы каким-то образом будут пересекаться друг с другом и какой-то результат от этого будет. Соответственно, здесь в двусторонних отношениях вполне возможно, мне кажется, могут быть конкретные шаги", - сказала она, выступая в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Как отмечает эксперт, перед встречей двух лидеров была проделана подготовительная работа, в том числе в ходе визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. По мнению Журавлевой, на Аляске главы государств могут уладить вопросы консульских отношений, дипломатической собственности, а также заключить торговые, ресурсные соглашения и договоренности, касающиеся Арктики.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров, запланированная на пятницу, начнется на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Ушаков назвал встречу Путина и Трампа символичной
Вчера, 12:28
 
АляскаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на АляскеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала