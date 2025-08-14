Эксперт оценила перспективы встречи Путина и Трампа
Журавлева: встреча Путина и Трампа может завершиться рядом соглашений РФ и США
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может завершиться рядом соглашений в торговой, экономической и дипломатической сферах, поделилась мнением в беседе с РИА Новости заместитель генерального директора ИМЭМО, руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева.
"Они явно едут туда с какими-то подготовленными материалами и ожидают, что эти материалы каким-то образом будут пересекаться друг с другом и какой-то результат от этого будет. Соответственно, здесь в двусторонних отношениях вполне возможно, мне кажется, могут быть конкретные шаги", - сказала она, выступая в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Как отмечает эксперт, перед встречей двух лидеров была проделана подготовительная работа, в том числе в ходе визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. По мнению Журавлевой, на Аляске главы государств могут уладить вопросы консульских отношений, дипломатической собственности, а также заключить торговые, ресурсные соглашения и договоренности, касающиеся Арктики.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров, запланированная на пятницу, начнется на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.