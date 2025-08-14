https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035222059.html
Ушаков рассказал о настрое у российской делегации перед встречей на Аляске
Ушаков рассказал о настрое у российской делегации перед встречей на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025
Ушаков рассказал о настрое у российской делегации перед встречей на Аляске
У российской делегации деловой настрой перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщил помощник президента РФ... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. У российской делегации деловой настрой перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Переговоры будут носить деловой характер, у нас естественно у всех деловой настрой", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков рассказал о настрое у российской делегации перед встречей на Аляске
