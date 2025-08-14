Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал, от чего зависит длительность переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
12:18 14.08.2025
Ушаков назвал, от чего зависит длительность переговоров Путина и Трампа
Ушаков назвал, от чего зависит длительность переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
Ушаков назвал, от чего зависит длительность переговоров Путина и Трампа
Длительность переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 14.08.2025
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Длительность переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Время будет зависеть от того, как пойдет дискуссия. Есть, конечно, временные параметры. Я вам сказал, когда начнутся переговоры, а когда они закончатся - это будет зависеть, прежде всего, от президентов", - сказал он журналистам. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Ушаков назвал, от чего зависит длительность переговоров Путина и Трампа

Ушаков: время переговоров Путина и Трампа будет зависеть от динамики дискуссии

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Длительность переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Время будет зависеть от того, как пойдет дискуссия. Есть, конечно, временные параметры. Я вам сказал, когда начнутся переговоры, а когда они закончатся - это будет зависеть, прежде всего, от президентов", - сказал он журналистам.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Ушаков рассказал о числе участников саммита на Аляске
