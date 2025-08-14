https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035215802.html

Ушаков назвал, от чего зависит длительность переговоров Путина и Трампа

Ушаков назвал, от чего зависит длительность переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Длительность переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Время будет зависеть от того, как пойдет дискуссия. Есть, конечно, временные параметры. Я вам сказал, когда начнутся переговоры, а когда они закончатся - это будет зависеть, прежде всего, от президентов", - сказал он журналистам. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

