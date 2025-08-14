https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035215474.html
В Кремле сообщили о согласовании программы встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Могу сказать, что согласована программа встречи лидеров", - сказал Ушаков журналистам. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
