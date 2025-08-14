В Кремле сообщили о согласовании программы встречи Путина и Трампа

Рейтинг@Mail.ru
12:17 14.08.2025 (обновлено: 12:18 14.08.2025)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Могу сказать, что согласована программа встречи лидеров", - сказал Ушаков журналистам. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Могу сказать, что согласована программа встречи лидеров", - сказал Ушаков журналистам.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
