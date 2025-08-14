https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035214765.html

Ушаков рассказал, как будет проходить встреча Путина и Трампа

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени, сообщил помощник президента Юрий Ушаков."Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 (22:30 мск) по местному времени с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа", — сказал он.Другие заявления помощника президента:

