Ушаков рассказал, как будет проходить встреча Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 (22:30 мск) по местному времени с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа", — сказал он.
Другие заявления помощника президента:
- программа саммита согласована, он состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске;
- политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем с участием делегаций, переговоры продолжатся за рабочим завтраком;
- перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов;
- длительность саммита зависит от того, как пойдет дискуссия, по ее итогам запланирована совместная пресс-конференция;
- центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона;
- лидеры также обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки;
- в переговорах примут участие по пять членов делегаций, Москву представят глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, а также сам Ушаков;
- саммит будет носить деловой характер, после его завершения делегация вернется в Россию;
- Ушаков назвал символичным факт проведения встречи неподалеку от места захоронения советских летчиков в год 80-летия Победы, они погибли при перегоне в СССР самолетов из США в рамках ленд-лиза.