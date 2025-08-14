Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, как будет проходить встреча Путина и Трампа
12:16 14.08.2025 (обновлено: 13:09 14.08.2025)
Ушаков рассказал, как будет проходить встреча Путина и Трампа
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени, сообщил помощник президента Юрий Ушаков."Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 (22:30 мск) по местному времени с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа", — сказал он.Другие заявления помощника президента:
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 (22:30 мск) по местному времени с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа", — сказал он.
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
Вчера, 08:00
Другие заявления помощника президента:
  • программа саммита согласована, он состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске;
  • политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем с участием делегаций, переговоры продолжатся за рабочим завтраком;
  • перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов;
  • длительность саммита зависит от того, как пойдет дискуссия, по ее итогам запланирована совместная пресс-конференция;
  • центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона;
  • лидеры также обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки;
  • в переговорах примут участие по пять членов делегаций, Москву представят глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, а также сам Ушаков;
  • саммит будет носить деловой характер, после его завершения делегация вернется в Россию;
  • Ушаков назвал символичным факт проведения встречи неподалеку от места захоронения советских летчиков в год 80-летия Победы, они погибли при перегоне в СССР самолетов из США в рамках ленд-лиза.
Осталось уговорить Трампа: Европа готова на все для срыва встречи на Аляске
Вчера, 08:00
 
