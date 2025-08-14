https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035213549.html
Ушаков назвал время начала встречи Путина и Трампа
2025-08-14T12:14:00+03:00
2025-08-14T12:14:00+03:00
2025-08-14T13:03:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
аляска
сша
россия
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа начнётся в Анкоридже в 11.30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11.30 по местному времени (22.30 мск) с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа", - сказал Ушаков журналистам.Как сообщил помощник президента, переговоры состоятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Стороны сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
аляска
сша
россия
