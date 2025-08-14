Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал время начала встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 14.08.2025 (обновлено: 13:03 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035213549.html
Ушаков назвал время начала встречи Путина и Трампа
Ушаков назвал время начала встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
Ушаков назвал время начала встречи Путина и Трампа
Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа начнётся в Анкоридже в 11.30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:14:00+03:00
2025-08-14T13:03:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
аляска
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа начнётся в Анкоридже в 11.30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11.30 по местному времени (22.30 мск) с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа", - сказал Ушаков журналистам.Как сообщил помощник президента, переговоры состоятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Стороны сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035213661.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, аляска, сша, россия
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Аляска, США, Россия
Ушаков назвал время начала встречи Путина и Трампа

Ушаков: встреча Путина и Трампа начнется на Аляске 15 августа в 22:30 по мск

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа начнётся в Анкоридже в 11.30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11.30 по местному времени (22.30 мск) с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа", - сказал Ушаков журналистам.
Как сообщил помощник президента, переговоры состоятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Стороны сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Путин и Трамп скажут несколько слов перед началом встречи на Аляске
Вчера, 12:15
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковАляскаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала