Глава РФПИ примет участие в саммите России и США, пишет Reuters
Глава РФПИ примет участие в саммите России и США, пишет Reuters - РИА Новости, 14.08.2025
Глава РФПИ примет участие в саммите России и США, пишет Reuters
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, передает Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T11:24:00+03:00
2025-08-14T11:24:00+03:00
2025-08-14T12:42:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
дональд трамп
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
аляска
россия
сша
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, передает Reuters со ссылкой на осведомленный источник."Спецпредставитель президента России и глава суверенного инвестиционного фонда Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Трампа и Путина на Аляске", — сообщило агентство.Накануне заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев сообщил, что встречу также посетит министр иностранных дел Сергей Лавров.Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования ситуации на Украине. На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Дональд Трамп в преддверии встречи сообщил, что попросит Владимира Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России. В Белом доме сообщили, что лидер США также заинтересован в переговорах с Москвой по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
аляска
россия
сша
Новости
ru-RU
Глава РФПИ примет участие в саммите России и США, пишет Reuters
Reuters: Дмитриев будет участвовать во встрече Путина и Трампа на Аляске