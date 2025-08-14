Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" продолжают наступление после освобождения Искры
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 14.08.2025
Бойцы "Востока" продолжают наступление после освобождения Искры
Бойцы "Востока" продолжают наступление после освобождения Искры - РИА Новости, 14.08.2025
Бойцы "Востока" продолжают наступление после освобождения Искры
Российская группировка "Восток" после освобождения Искры в Донецкой Народной Республике продолжает наступление и развивает успех в освобождении населённых... РИА Новости, 14.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
безопасность
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская группировка "Восток" после освобождения Искры в Донецкой Народной Республике продолжает наступление и развивает успех в освобождении населённых пунктов ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, сообщили в Минобороны РФ. Ранее в четверг российское ведомство сообщило об освобождении Искры. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают активное наступление, развивая успех и освобождая территории Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей", - говорится в сообщении. Отмечается, что населённый пункт был освобождён военнослужащими 36-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток". Как подчеркнули в Минобороны РФ, противник оказывал упорное сопротивление, но штурмовики действовали грамотно и решительно, в результате чего сломили оборону и полностью выбили украинских боевиков из населённого пункта. Кроме того, российское ведомство опубликовало видео с кадрами боёв за населённый пункт. В нём же показано, как российские военнослужащие разворачивают флаги РФ в Искре.
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Безопасность
Бойцы "Востока" продолжают наступление после освобождения Искры

Минобороны: группировка "Восток" продолжает наступление после освобождения Искры

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская группировка "Восток" после освобождения Искры в Донецкой Народной Республике продолжает наступление и развивает успех в освобождении населённых пунктов ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в четверг российское ведомство сообщило об освобождении Искры.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают активное наступление, развивая успех и освобождая территории Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что населённый пункт был освобождён военнослужащими 36-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток".
Как подчеркнули в Минобороны РФ, противник оказывал упорное сопротивление, но штурмовики действовали грамотно и решительно, в результате чего сломили оборону и полностью выбили украинских боевиков из населённого пункта.
Кроме того, российское ведомство опубликовало видео с кадрами боёв за населённый пункт. В нём же показано, как российские военнослужащие разворачивают флаги РФ в Искре.
