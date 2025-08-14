https://ria.ru/20250814/vostok-2035244700.html
Бойцы "Востока" продолжают наступление после освобождения Искры
Бойцы "Востока" продолжают наступление после освобождения Искры - РИА Новости, 14.08.2025
Бойцы "Востока" продолжают наступление после освобождения Искры
Российская группировка "Восток" после освобождения Искры в Донецкой Народной Республике продолжает наступление и развивает успех в освобождении населённых... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская группировка "Восток" после освобождения Искры в Донецкой Народной Республике продолжает наступление и развивает успех в освобождении населённых пунктов ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, сообщили в Минобороны РФ. Ранее в четверг российское ведомство сообщило об освобождении Искры. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают активное наступление, развивая успех и освобождая территории Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей", - говорится в сообщении. Отмечается, что населённый пункт был освобождён военнослужащими 36-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток". Как подчеркнули в Минобороны РФ, противник оказывал упорное сопротивление, но штурмовики действовали грамотно и решительно, в результате чего сломили оборону и полностью выбили украинских боевиков из населённого пункта. Кроме того, российское ведомство опубликовало видео с кадрами боёв за населённый пункт. В нём же показано, как российские военнослужащие разворачивают флаги РФ в Искре.
