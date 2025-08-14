Рейтинг@Mail.ru
Вандал повредил собор в Анкоридже, где пройдет встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/vandal-2035390321.html
Вандал повредил собор в Анкоридже, где пройдет встреча Путина и Трампа
Вандал повредил собор в Анкоридже, где пройдет встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
Вандал повредил собор в Анкоридже, где пройдет встреча Путина и Трампа
Вандал повредил Собор Святого Семейства, расположенный в центре города Анкоридж на Аляске, где состоится саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T20:07:00+03:00
2025-08-14T20:07:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034936942_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa10cb5af3cd458f828ae02c0f9ac021.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вандал повредил Собор Святого Семейства, расположенный в центре города Анкоридж на Аляске, где состоится саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает местный телеканал KTUU. "Собор Святого Семейства в центре Анкориджа был поврежден во вторник вечером мужчиной, который бросал в нее кирпичи", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал не приводит информацию о мотивах поступка. По данным KTUU, несмотря на повреждения, церковь остается открытой для посещения. Сотрудники церкви сообщили, что они направляют записи с камер видеонаблюдения правоохранителям. Встреча Путина и Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. В переговорах примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://ria.ru/20250814/aljaska-2035383724.html
https://ria.ru/20250814/putin-2035328523.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034936942_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_829b65b93345b2c0fa59da430effcc16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Вандал повредил собор в Анкоридже, где пройдет встреча Путина и Трампа

KTUU: вандал повредил собор в центре Анкориджа, где пройдет саммит РФ и США

© Фото : U.S. Air Force / Angela EarleАнкоридж, США
Анкоридж, США - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : U.S. Air Force / Angela Earle
Анкоридж, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вандал повредил Собор Святого Семейства, расположенный в центре города Анкоридж на Аляске, где состоится саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает местный телеканал KTUU.
"Собор Святого Семейства в центре Анкориджа был поврежден во вторник вечером мужчиной, который бросал в нее кирпичи", - говорится в сообщении телеканала.
Самолет Ил-96 специального летного отряда Россия - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Спецборт Ил-96 приземлился на Аляске
Вчера, 19:20
Телеканал не приводит информацию о мотивах поступка.
По данным KTUU, несмотря на повреждения, церковь остается открытой для посещения. Сотрудники церкви сообщили, что они направляют записи с камер видеонаблюдения правоохранителям.
Встреча Путина и Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
В переговорах примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку
Вчера, 17:30
 
В миреРоссияАляскаСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала