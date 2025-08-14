https://ria.ru/20250814/vandal-2035390321.html

Вандал повредил собор в Анкоридже, где пройдет встреча Путина и Трампа

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вандал повредил Собор Святого Семейства, расположенный в центре города Анкоридж на Аляске, где состоится саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает местный телеканал KTUU. "Собор Святого Семейства в центре Анкориджа был поврежден во вторник вечером мужчиной, который бросал в нее кирпичи", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал не приводит информацию о мотивах поступка. По данным KTUU, несмотря на повреждения, церковь остается открытой для посещения. Сотрудники церкви сообщили, что они направляют записи с камер видеонаблюдения правоохранителям. Встреча Путина и Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. В переговорах примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

