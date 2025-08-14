Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 14.08.2025
13:55 14.08.2025 (обновлено: 14:02 14.08.2025)
Путин отметил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Путин отметил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине, заявил президент России Владимир Путин."Как всем хорошо известно, (администрация Трампа - ред.) предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон. Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом", - сказал Путин на совещании по подготовке российско-американского саммита.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что центральной темой встречи президентов России и США 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске будет урегулирование украинского кризиса.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
"Как всем хорошо известно, (администрация Трампа - ред.) предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон. Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом", - сказал Путин на совещании по подготовке российско-американского саммита.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что центральной темой встречи президентов России и США 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске будет урегулирование украинского кризиса.
Заголовок открываемого материала