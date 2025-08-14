https://ria.ru/20250814/usiliya-2035249216.html

Путин отметил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине, заявил президент России Владимир Путин."Как всем хорошо известно, (администрация Трампа - ред.) предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон. Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом", - сказал Путин на совещании по подготовке российско-американского саммита.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что центральной темой встречи президентов России и США 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске будет урегулирование украинского кризиса.

