Ушаков назвал встречу Путина и Трампа символичной

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал символичным факт проведения встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа неподалеку... 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал символичным факт проведения встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа неподалеку от места захоронения советских летчиков в год 80-летия Победы. "Рядом с военной базой, где будут проходить переговоры, на мемориальном кладбище захоронено девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц, которые погибли в 1942-1945 годах при перегоне в Советский Союз самолетов из США в рамках Ленд-Лиза. Так что встреча пройдет рядом с таким исторически важным местом, напоминающим о боевом братстве народов наших стран. И это особенно символично в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией", - сказал Ушаков журналистам.
