Ушаков назвал главную тему встречи Путина и Трампа
Центральной темой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет урегулирование украинского кризиса, сообщил помощник президента РФ... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:21:00+03:00
2025-08-14T12:21:00+03:00
2025-08-14T12:21:00+03:00
в мире
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Центральной темой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет урегулирование украинского кризиса, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Что касается повестки дня саммита, то, наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса", - сказал Ушаков журналистам.
россия
сша
Ушаков назвал главную тему встречи Путина и Трампа
