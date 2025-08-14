https://ria.ru/20250814/ushakov-2035218355.html

Ушаков рассказал о составе делегации США на саммите России и США

2025-08-14T12:19:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Состав американской делегации, которая примет участие в саммите РФ и США, уже известен, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Известен и состав американской делегации, но, наверное, будет корректно дождаться соответствующего объявления со стороны американских партнеров", - сказал Ушаков журналистам. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

