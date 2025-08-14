Рейтинг@Mail.ru
Судьба Украины не интересует ЕС и НАТО, считает Косачев - РИА Новости, 14.08.2025
13:23 14.08.2025
Судьба Украины не интересует ЕС и НАТО, считает Косачев
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Евросоюз и НАТО не интересует судьба Украины, в отличие от России, им важен диктат Запада в решении ключевых вопросов, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. "Наблюдаю, как ведется с той стороны артподготовка к саммиту на Аляске - в прямом смысле (украинцы - Белгород) и в переносном (натовцы - ультиматум Трампу). И отчетливо понимаю, что для той стороны главное - не о чем в конечном счете договорятся два президента, а как будет возможная договоренность выработана - на их условиях, то есть через монолог (диктат) Запада, или на взаимных, то есть через диалог Запада и Востока (России)", - написал сенатор в своем Telegrame. По словам Косачева, из Лондона и Брюсселя Трампу всеми правдами и неправдами навязывают первый вариант. "Украина их абсолютно не волнует, это не их мирок. Москва и ее единомышленники настаивают на втором. Потому что Украина для нас по-настоящему важна как неотъемлемая часть нашего мира", - подчеркнул вице-спикер СФ. По мнению Косачева, для той стороны ставка чрезвычайно высока. "Либо они отстоят свою монополию на правление человечеством, сложенную на протяжении многих веков из колониальных практик, захватнических войн, эксплуатации слабых и подавления набирающих силу. Либо земной шар всё-таки станет наконец-то иным, равным для всех и именно потому благополучным и безопасным", - написал парламентарий. И в этом смысле судьбы мира реально на столе переговоров. Где за столом - оба президента и на равных, добавил политик. "А апологеты однополярности, так или иначе - в меню. Но это их выбор. Ложный, но тоже судьбоносный", - заключил Косачев.
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Евросоюз и НАТО не интересует судьба Украины, в отличие от России, им важен диктат Запада в решении ключевых вопросов, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
"Наблюдаю, как ведется с той стороны артподготовка к саммиту на Аляске - в прямом смысле (украинцы - Белгород) и в переносном (натовцы - ультиматум Трампу). И отчетливо понимаю, что для той стороны главное - не о чем в конечном счете договорятся два президента, а как будет возможная договоренность выработана - на их условиях, то есть через монолог (диктат) Запада, или на взаимных, то есть через диалог Запада и Востока (России)", - написал сенатор в своем Telegrame.
По словам Косачева, из Лондона и Брюсселя Трампу всеми правдами и неправдами навязывают первый вариант. "Украина их абсолютно не волнует, это не их мирок. Москва и ее единомышленники настаивают на втором. Потому что Украина для нас по-настоящему важна как неотъемлемая часть нашего мира", - подчеркнул вице-спикер СФ.
По мнению Косачева, для той стороны ставка чрезвычайно высока. "Либо они отстоят свою монополию на правление человечеством, сложенную на протяжении многих веков из колониальных практик, захватнических войн, эксплуатации слабых и подавления набирающих силу. Либо земной шар всё-таки станет наконец-то иным, равным для всех и именно потому благополучным и безопасным", - написал парламентарий.
И в этом смысле судьбы мира реально на столе переговоров. Где за столом - оба президента и на равных, добавил политик. "А апологеты однополярности, так или иначе - в меню. Но это их выбор. Ложный, но тоже судьбоносный", - заключил Косачев.
