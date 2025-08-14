https://ria.ru/20250814/ukraina-2035210212.html

В США обратились к Европе со срочным призывом по Украине

В США обратились к Европе со срочным призывом по Украине - РИА Новости, 14.08.2025

В США обратились к Европе со срочным призывом по Украине

Европейским странам следует прекратить поддержку Украине, пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T12:04:00+03:00

2025-08-14T12:04:00+03:00

2025-08-14T17:15:00+03:00

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Европейским странам следует прекратить поддержку Украине, пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack."Зеленский не сменит курс. Он продолжит попытки подорвать американо-российские переговоры. Но Европе необходимо пересмотреть свою поддержку Украины под руководством Зеленского. Она роет глубокую яму для своего будущего", — говорится в публикации.По мнению Брайена, европейским лидерам останется только наблюдать со стороны за возможным налаживанием диалога между Москвой и Вашингтоном из-за такой же радикальной позиции по Украине, как и у главы киевского режима. Кроме того, добавил эксперт, любые попытки европейцев сорвать достижение соглашения по украинскому кризису сочтут в США угрозой национальной безопасности.Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин и Дональд Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

2025

