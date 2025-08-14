Рейтинг@Mail.ru
По заводу на Украине, выпускавшему "Сапсаны", ударили 30 беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 14.08.2025
По заводу на Украине, выпускавшему "Сапсаны", ударили 30 беспилотников
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. По одному из украинских заводов, занимавшихся производством баллистического ракетного комплекса "Сапсан", прилетело около 30 беспилотников - это обсуждали работники украинского военно-промышленного комплекса. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. В материалах ФСБ перечислены объекты украинского ВПК, задействованные в производстве ОТРК "Сапсан". В их числе - Павлоградский химический завод и Павлоградский механический завод в Днепропетровской области. "На территорию завода прилетело где-то порядка 30 беспилотников. Все ракеты, все прилетели, да и "Шахеды". Если бы там не было пороха и тротила - все здания тоже были бы целы", - говорит один из собеседников на аудиозаписи ФСБ, опубликованной телеканалом RT.
© AP Photo / Efrem LukatskyБеспилотник "Герань-2" в небе
Беспилотник Герань-2 в небе - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Беспилотник "Герань-2" в небе. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. По одному из украинских заводов, занимавшихся производством баллистического ракетного комплекса "Сапсан", прилетело около 30 беспилотников - это обсуждали работники украинского военно-промышленного комплекса.
Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. В материалах ФСБ перечислены объекты украинского ВПК, задействованные в производстве ОТРК "Сапсан". В их числе - Павлоградский химический завод и Павлоградский механический завод в Днепропетровской области.
"На территорию завода прилетело где-то порядка 30 беспилотников. Все ракеты, все прилетели, да и "Шахеды". Если бы там не было пороха и тротила - все здания тоже были бы целы", - говорит один из собеседников на аудиозаписи ФСБ, опубликованной телеканалом RT.
