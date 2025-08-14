Рейтинг@Mail.ru
FT узнала, что на Украине думают об отношениии Трампа к Зеленскому
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 14.08.2025
FT узнала, что на Украине думают об отношениии Трампа к Зеленскому
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вполне возможно, до сих пор видит во Владимире Зеленском основную проблему на пути к урегулированию конфликта на Украине, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника. "Вполне возможно, что Трамп-прежнему видит в Зеленском... основную проблему", - приводит издание слова неназванного чиновника. При этом издание отмечает, что отношения между Трампом и Зеленским остаются напряженными после февральской перепалки в Белом доме. "Украинские чиновники по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что президент США может попытаться оказать давление на Зеленского, чтобы тот согласился на сделку, которую он заключит с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным на Аляске", - пишет издание. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
FT узнала, что на Украине думают об отношениии Трампа к Зеленскому

FT: Трамп до сих пор видит в Зеленском основную проблему, считают на Украине

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вполне возможно, до сих пор видит во Владимире Зеленском основную проблему на пути к урегулированию конфликта на Украине, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.
"Вполне возможно, что Трамп-прежнему видит в Зеленском... основную проблему", - приводит издание слова неназванного чиновника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Осталось уговорить Трампа: Европа готова на все для срыва встречи на Аляске
Вчера, 08:00
При этом издание отмечает, что отношения между Трампом и Зеленским остаются напряженными после февральской перепалки в Белом доме.
"Украинские чиновники по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что президент США может попытаться оказать давление на Зеленского, чтобы тот согласился на сделку, которую он заключит с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным на Аляске", - пишет издание.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
Вчера, 08:00
 
