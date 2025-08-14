Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал препятствия для достижения соглашения по Украине
06:32 14.08.2025
Эксперт назвал препятствия для достижения соглашения по Украине
Эксперт назвал препятствия для достижения соглашения по Украине
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
нато
САН-САЛЬВАДОР, 14 авг - РИА Новости. Желание Владимира Зеленского и Европейского союза участвовать в переговорах по урегулированию на Украине является одним из главных препятствий для достижения мирного соглашения между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, поделился мнением с РИА Новости профессор государственного Университета Эль-Сальвадора Давид Эрнандес. "Одним из главных препятствий, которые стоят перед саммитом, является настойчивое желание Зеленского и Европейского союза участвовать в переговорах для достижения мирного соглашения", - сказал Эрнандес, комментируя вызовы и препятствия для возможных договоренностей. Как отметил профессор, и Трамп, и Путин "были категоричны в этом вопросе". По его словам, предстоящий саммит на Аляске будет встречей между ними двумя с целью "не только достичь практических и конкретных результатов, но и заключить прочные и долговременные соглашения". "Украине нужен мир, поскольку после более чем трёх лет конфликта ее военный потенциал, военные резервы и поставки вооружений фактически обрушились", - отметил собеседник агентства. Как указал Эрнандес, Россия обладает "не только политической, но и военной инициативой". Продолжение боевых действий со стороны Украины и НАТО он назвал безответственным, так как "нет никаких возможностей победить российскую армию". "Президент Трамп ясно понимает эту картину, и отсюда - срочность достижения мирного соглашения с Россией до того момента, как, по его собственным словам, русские дойдут до Киева", - заключил профессор. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Встреча Путина и Трампа на Аляске
САН-САЛЬВАДОР, 14 авг - РИА Новости. Желание Владимира Зеленского и Европейского союза участвовать в переговорах по урегулированию на Украине является одним из главных препятствий для достижения мирного соглашения между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, поделился мнением с РИА Новости профессор государственного Университета Эль-Сальвадора Давид Эрнандес.
"Одним из главных препятствий, которые стоят перед саммитом, является настойчивое желание Зеленского и Европейского союза участвовать в переговорах для достижения мирного соглашения", - сказал Эрнандес, комментируя вызовы и препятствия для возможных договоренностей.
Как отметил профессор, и Трамп, и Путин "были категоричны в этом вопросе". По его словам, предстоящий саммит на Аляске будет встречей между ними двумя с целью "не только достичь практических и конкретных результатов, но и заключить прочные и долговременные соглашения".
"Украине нужен мир, поскольку после более чем трёх лет конфликта ее военный потенциал, военные резервы и поставки вооружений фактически обрушились", - отметил собеседник агентства.
Как указал Эрнандес, Россия обладает "не только политической, но и военной инициативой". Продолжение боевых действий со стороны Украины и НАТО он назвал безответственным, так как "нет никаких возможностей победить российскую армию".
"Президент Трамп ясно понимает эту картину, и отсюда - срочность достижения мирного соглашения с Россией до того момента, как, по его собственным словам, русские дойдут до Киева", - заключил профессор.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
