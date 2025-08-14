Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе мигрант пойдет под суд за убийство женщины в 2008 году
09:09 14.08.2025 (обновлено: 10:38 14.08.2025)
В Кузбассе мигрант пойдет под суд за убийство женщины в 2008 году
В Кузбассе мигрант пойдет под суд за убийство женщины в 2008 году
происшествия
ленинск-кузнецкий
междуреченск
мыски
следственный комитет россии (ск рф)
КЕМЕРОВО, 14 авг - РИА Новости. Мигрант, изнасиловавший и жестоко убивший женщину в 2008 году в Кузбассе, пойдет под суд, ему грозит до 20 лет, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры региона. "Установлено, что в июне 2008 года на участке местности на расстоянии около 700 метров от 196 километра трассы Ленинск-Кузнецкий - Междуреченск в сторону бывшей лесоперевалочной базы в городе Мыски обнаружено тело 41-летней женщины с признаками криминальной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Несмотря на проведенные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, установить лицо, причастное к совершению преступления, на тот момент не представилось возможным. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено", - говорится в сообщении пресс-службы СУСК по Кемеровской области. В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователями и криминалистами регионального управления СК повторно изучены материалы уголовного дела, установлены и допрошены свидетели. "После совершенного преступления мужчина скрылся за пределами Кузбасса. Проведенной в 2025 году молекулярно-генетической экспертизой по биологическим следам, оставленным им на теле жертвы, установлена причастность к преступлению 41-летнего мигранта из Кыргызской Республики. Спустя более 16 лет его местонахождение было установлено в Московской области и он задержан сотрудниками правоохранительных органов", - сообщает прокуратура. В пресс-службе СУСК региона уточнили, что мужчина арестован. "По данным следствия, в ночь на 1 июня 2008 года обвиняемый, находясь на указанном участке местности, совершил в отношении женщины преступления сексуального характера. С целью сокрыть содеянное он решил убить свою жертву и нанес ей множественные удары тяжелым предметом по голове, причинив открытую травму, от которой смерть пострадавшей наступила на месте. При экспертном исследовании тела погибшей обнаружены множественные телесные повреждения, свидетельствующие об особой жестокости нападавшего. Переместив тело погибшей в водоем, обвиняемый с места преступления скрылся", - сообщили в СУСК. В прокуратуре добавили, что вину в убийстве мужчина признал частично. "За совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Уголовное дело будет направлено в Мысковский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.
2025
В Кузбассе мигрант пойдет под суд за убийство женщины в 2008 году

Изнасиловавшему и убившему женщину в 2008 году мигранту грозит до 20 лет тюрьмы

КЕМЕРОВО, 14 авг - РИА Новости. Мигрант, изнасиловавший и жестоко убивший женщину в 2008 году в Кузбассе, пойдет под суд, ему грозит до 20 лет, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры региона.
"Установлено, что в июне 2008 года на участке местности на расстоянии около 700 метров от 196 километра трассы Ленинск-Кузнецкий - Междуреченск в сторону бывшей лесоперевалочной базы в городе Мыски обнаружено тело 41-летней женщины с признаками криминальной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Несмотря на проведенные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, установить лицо, причастное к совершению преступления, на тот момент не представилось возможным. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено", - говорится в сообщении пресс-службы СУСК по Кемеровской области.
В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователями и криминалистами регионального управления СК повторно изучены материалы уголовного дела, установлены и допрошены свидетели.
"После совершенного преступления мужчина скрылся за пределами Кузбасса. Проведенной в 2025 году молекулярно-генетической экспертизой по биологическим следам, оставленным им на теле жертвы, установлена причастность к преступлению 41-летнего мигранта из Кыргызской Республики. Спустя более 16 лет его местонахождение было установлено в Московской области и он задержан сотрудниками правоохранительных органов", - сообщает прокуратура.
В пресс-службе СУСК региона уточнили, что мужчина арестован.
"По данным следствия, в ночь на 1 июня 2008 года обвиняемый, находясь на указанном участке местности, совершил в отношении женщины преступления сексуального характера. С целью сокрыть содеянное он решил убить свою жертву и нанес ей множественные удары тяжелым предметом по голове, причинив открытую травму, от которой смерть пострадавшей наступила на месте. При экспертном исследовании тела погибшей обнаружены множественные телесные повреждения, свидетельствующие об особой жестокости нападавшего. Переместив тело погибшей в водоем, обвиняемый с места преступления скрылся", - сообщили в СУСК.
В прокуратуре добавили, что вину в убийстве мужчина признал частично.
"За совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Уголовное дело будет направлено в Мысковский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.
