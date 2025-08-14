Рейтинг@Mail.ru
Трамп после саммита на Аляске хочет провести встречу с Путиным и Зеленским
21:02 14.08.2025 (обновлено: 22:49 14.08.2025)
Трамп после саммита на Аляске хочет провести встречу с Путиным и Зеленским
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что вслед за саммитом с президентом Владимиром Путиным на Аляске хочет организовать отдельную встречу с участием своего российского коллеги, Владимира Зеленского и представителей некоторых европейских стран.&quot;У нас завтра встреча с президентом Путиным. Думаю, она будет хорошей. Но более важная встреча — это вторая, которую мы планируем: с президентом Путиным, Зеленским, мной и, возможно, кем-то из европейских лидеров&quot;, — сказал он во время беседы с журналистами накануне вылета на Аляску.При этом хозяин Белого дома выразил мнение, что его встреча с российским лидером "пройдет хорошо".Как уточнял помощник главы государства Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила его без комментария, предложив сосредоточиться на подготовке двустороннего саммита.Саммит России и США на АляскеПутин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу, в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что вслед за саммитом с президентом Владимиром Путиным на Аляске хочет организовать отдельную встречу с участием своего российского коллеги, Владимира Зеленского и представителей некоторых европейских стран.
"У нас завтра встреча с президентом Путиным. Думаю, она будет хорошей. Но более важная встреча — это вторая, которую мы планируем: с президентом Путиным, Зеленским, мной и, возможно, кем-то из европейских лидеров", — сказал он во время беседы с журналистами накануне вылета на Аляску.

При этом хозяин Белого дома выразил мнение, что его встреча с российским лидером "пройдет хорошо".
Как уточнял помощник главы государства Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила его без комментария, предложив сосредоточиться на подготовке двустороннего саммита.
Саммит России и США на Аляске

Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу, в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписание документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
