Трамп поддержал иск его жены к сыну Байдена
Трамп поддержал иск его жены к сыну Байдена - РИА Новости, 14.08.2025
Трамп поддержал иск его жены к сыну Байдена
Президент США Дональд Трамп поддержал подачу своей супругой Меланьей судебного иска к сыну бывшего американского лидера Хантеру Байдену на один миллиард... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:52:00+03:00
2025-08-14T17:52:00+03:00
2025-08-14T23:32:00+03:00
хантер байден
дональд трамп
джеффри эпштейн
меланья трамп
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал подачу своей супругой Меланьей судебного иска к сыну бывшего американского лидера Хантеру Байдену на один миллиард долларов по обвинению в клевете в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна."Я думаю, что нужно идти вперед", — сказал он в интервью радио Fox News, комментируя возможность подачи иска своей супругой против Хантера Байдена.
Новости
ru-RU
