Трамп поддержал иск его жены к сыну Байдена
17:52 14.08.2025 (обновлено: 23:32 14.08.2025)
Трамп поддержал иск его жены к сыну Байдена
хантер байден
дональд трамп
джеффри эпштейн
меланья трамп
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал подачу своей супругой Меланьей судебного иска к сыну бывшего американского лидера Хантеру Байдену на один миллиард долларов по обвинению в клевете в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна."Я думаю, что нужно идти вперед", — сказал он в интервью радио Fox News, комментируя возможность подачи иска своей супругой против Хантера Байдена.
Новости
хантер байден, дональд трамп, джеффри эпштейн, меланья трамп
Хантер Байден, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Меланья Трамп
Меланья Трамп
Меланья Трамп
© Getty Images / Kayla Bartkowski
Меланья Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал подачу своей супругой Меланьей судебного иска к сыну бывшего американского лидера Хантеру Байдену на один миллиард долларов по обвинению в клевете в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна.
"Я думаю, что нужно идти вперед", — сказал он в интервью радио Fox News, комментируя возможность подачи иска своей супругой против Хантера Байдена.
Хантер Байден, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Меланья Трамп
 
 
