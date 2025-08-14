https://ria.ru/20250814/tramp-2035326416.html

Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским после саммита с Путиным

Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским после саммита с Путиным - РИА Новости, 14.08.2025

Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским после саммита с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске намерен связаться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T17:26:00+03:00

2025-08-14T17:26:00+03:00

2025-08-14T17:36:00+03:00

в мире

аляска

россия

сша

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_47a03b9a2ac46e461d34d3e83e293239.jpg

ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске намерен связаться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить организацию второй встречи, при этом уже рассматриваются три возможные локации."В зависимости от того, как пройдёт встреча, я позвоню президенту Зеленскому и скажу: давай организуем встречу — где бы мы её ни проводили. Пока не знаю, где она пройдёт, но у нас есть три варианта. Один из них — остаться в Аляске, это было бы проще всего", — сказал Трамп в эфире радиостанции Fox News Radio.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://ria.ru/20250814/alyaska-2035127518.html

https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035179981.html

аляска

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп