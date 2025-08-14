https://ria.ru/20250814/tramp-2035326416.html
Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским после саммита с Путиным
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске намерен связаться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить организацию второй встречи, при этом уже рассматриваются три возможные локации."В зависимости от того, как пройдёт встреча, я позвоню президенту Зеленскому и скажу: давай организуем встречу — где бы мы её ни проводили. Пока не знаю, где она пройдёт, но у нас есть три варианта. Один из них — остаться в Аляске, это было бы проще всего", — сказал Трамп в эфире радиостанции Fox News Radio.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
