Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским после саммита с Путиным
17:26 14.08.2025 (обновлено: 17:36 14.08.2025)
Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским после саммита с Путиным
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске намерен связаться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить организацию второй встречи, при этом уже рассматриваются три возможные локации."В зависимости от того, как пройдёт встреча, я позвоню президенту Зеленскому и скажу: давай организуем встречу — где бы мы её ни проводили. Пока не знаю, где она пройдёт, но у нас есть три варианта. Один из них — остаться в Аляске, это было бы проще всего", — сказал Трамп в эфире радиостанции Fox News Radio.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске намерен связаться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить организацию второй встречи, при этом уже рассматриваются три возможные локации.
"В зависимости от того, как пройдёт встреча, я позвоню президенту Зеленскому и скажу: давай организуем встречу — где бы мы её ни проводили. Пока не знаю, где она пройдёт, но у нас есть три варианта. Один из них — остаться в Аляске, это было бы проще всего", — сказал Трамп в эфире радиостанции Fox News Radio.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Осталось уговорить Трампа: Европа готова на все для срыва встречи на Аляске
Вчера, 08:00
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
СМИ раскрыли, что устроил Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 10:06
 
В миреАляскаРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
