https://ria.ru/20250814/tramp-2035306474.html

СМИ: Трамп неоднократно обсуждал со Столтенбергом Нобелевскую премию мира

СМИ: Трамп неоднократно обсуждал со Столтенбергом Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 14.08.2025

СМИ: Трамп неоднократно обсуждал со Столтенбергом Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп неоднократно звонил бывшему генсеку НАТО, министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу по поводу Нобелевской премии мира, вручением РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T16:20:00+03:00

2025-08-14T16:20:00+03:00

2025-08-14T16:20:00+03:00

в мире

сша

норвегия

украина

дональд трамп

йенс столтенберг

альфред нобель

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп неоднократно звонил бывшему генсеку НАТО, министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу по поводу Нобелевской премии мира, вручением которой занимается Норвежский Нобелевский комитет, сообщает газета Dagens Næringsliv (DN) со ссылкой на источники. "Пока Столтенберг стоял на улице, у него вдруг зазвонил телефон. На другом конце провода был не кто иной, как президент США Дональд Трамп... По информации DN, разговор шел о пошлинах, которые США должны ввести в отношении норвежских товаров, но не только об этом. В ходе разговора со Столтенбергом Трамп также поднял вопрос Нобелевской премии мира", - пишет издание. По данным газеты, эта беседа проходила в конце июля, за несколько дней до того как глава Белого дома созвонился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. "По информации DN, это не первый раз, когда Трамп поднимает тему Нобелевской премии в разговоре со Столтенбергом. Но DN неизвестно, выставлял ли Трамп в разговорах со Столтенбергом получение им премии в качестве условия для достижения более выгодного соглашения по пошлинам с Норвегией", - отмечает издание. Сам Столтенберг в комментарии газете подтвердил, что июльский разговор с Трампом действительно имел место. Глава норвежского минфина заявил, что в беседе также участвовали его американский коллега Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир. Однако Столтенберг отказался отвечать на вопрос о том, говорил ли Трамп с ним о Нобелевской премии. Глава норвежского минфина отметил, что в ходе той беседы договорился с главой Белого дома продолжать переговоры по торговому соглашению, и что их разговор был лишь подготовкой к беседе Трампа и Стёре. Согласно информации с сайта Норвежского Нобелевского института, всего на Нобелевскую премию мира 2025 года номинированы 338 кандидатов, из них 244 физических лица и 94 организации. Согласно завещанию основателя наград Альфреда Нобеля, Нобелевская премия мира вручается Норвежским Нобелевским комитетом с 1901 года. Нобель не оставил каких-либо объяснений, почему премия мира должна вручаться комитетом в Норвегии, тогда как ответственными за остальные четыре приза являются шведские комитеты. Норвежский Нобелевский комитет состоит из пяти членов, которых назначает парламент Норвегии сроком на шесть лет. Хотя это не является требованием, все члены комитета являлись норвежцами. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон говорил о том, что Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме, занимавшему пост президента США два срока подряд - с 2009 по 2017 год. Позднее он засомневался, что глава Белого дома сможет получить премию после того, как он объявил о поставке вооружения Киеву. Также южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит". Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.

https://ria.ru/20250412/tramp-2010909523.html

https://ria.ru/20250708/netanjahu-2027804281.html

https://ria.ru/20250304/tramp-2002977290.html

сша

норвегия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, норвегия, украина, дональд трамп, йенс столтенберг, альфред нобель, нато, норвежский нобелевский комитет