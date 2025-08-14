https://ria.ru/20250814/tramp-2035276610.html

Эксперт рассказал о заинтересованности Трампа в сотрудничестве с Россией

Президент США Дональд Трамп заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики, особенно в разработке объектов производства сжиженного газа (СПГ) на... РИА Новости, 14.08.2025

СЕУЛ, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики, особенно в разработке объектов производства сжиженного газа (СПГ) на Аляске, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун. "Трамп всегда проявлял интерес к освоению Арктики и энергетическому сотрудничеству с Россией, особенно к разработке (объектов производства - ред.) СПГ на Аляске... Для Трампа проект Аляска–Россия в сфере СПГ был выгодной картой в тарифных переговорах и инструментом для улучшения отношений с Москвой", — отметил Чже Сун Хун. Эксперт рассказал, что российские и американская компании уже вели переговоры в этой сфере. Была информация также и о возможном участии Южной Кореи, но пока что Сеул не показал особой реакции. С профессором согласен и бывший генеральный консул Республики Корея в Осаке Чо Сон Рёль. "После саммита РФ и США отношения двух стран значительно улучшатся, и будет достигнута договорённость по разработке Северного морского пути, а также по освоению энергетических ресурсов", - рассказал экс-генконсул агентству. Чже Сун Хун также отметил символическое значение Аляски как места для встречи и тот факт, что арктическая тематика всегда присутствовала в контактах лидеров и делегаций РФ и США. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.

