https://ria.ru/20250814/tramp-2035235386.html

Эксперт рассказал, что даст Трампу завершение конфликта на Украине

Эксперт рассказал, что даст Трампу завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 14.08.2025

Эксперт рассказал, что даст Трампу завершение конфликта на Украине

Урегулирование конфликта на Украине даст президенту США Дональду Трампу возможность сосредоточится на достижении геополитических целей на Ближнем Востоке, где... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T13:07:00+03:00

2025-08-14T13:07:00+03:00

2025-08-14T13:07:00+03:00

сша

ближний восток

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_47a03b9a2ac46e461d34d3e83e293239.jpg

БЕЙРУТ, 14 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Урегулирование конфликта на Украине даст президенту США Дональду Трампу возможность сосредоточится на достижении геополитических целей на Ближнем Востоке, где Израиль является стратегическим союзником, поделился мнением с РИА Новости ливанский американист Али Мансур. "В геополитическом плане завершение украинского конфликта откроет для Трампа пространство для концентрации американской мощи в приоритетных для Вашингтона регионах — в первую очередь на Ближнем Востоке. Здесь фактор Израиля является для Трампа не предметом торга, а непоколебимой константой, основой американского влияния в регионе", - считает Мансур. По словам эксперта, достижение договоренностей между Москвой и Киевом отнюдь не означает, что Трамп намерен перераспределить военную помощь в пользу Израиля или отвлечься от поддержки Тель-Авива. Мансур указал, что инициатива Трампа по урегулированию конфликта на Украине — не разовая дипломатическая акция, а часть более широкой стратегии по укреплению образа "мастера сделок". "С электоральной точки зрения, успех в этом вопросе даст Трампу весомый политический капитал внутри страны, особенно среди сторонников, которые воспринимают его подход как более прагматичный и менее затратный, чем затяжные войны. Это победа, которую можно преподнести американским СМИ как доказательство возвращения американского влияния — без прямых военных затрат", — отметил Мансур. По мнению эксперта, мир на украинском направлении в понимании Трампа вовсе не означает сокращение глобального присутствия США, а предполагает перераспределение ресурсов и внимания так, чтобы безопасность Израиля и контроль над ситуацией на Ближнем Востоке оставались в центре повестки. "В итоге Трамп рассчитывает получить тройной дивиденд — историческое дипломатическое достижение, снижение политико-военного давления на США в Европе и укрепление американского превосходства на Ближнем Востоке при гарантированной поддержке Израиля", - полагает Мансур. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250814/ukraina-2035167682.html

https://ria.ru/20250814/pushkov-2035229986.html

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, ближний восток, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков