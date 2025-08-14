Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что даст Трампу завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/tramp-2035235386.html
Эксперт рассказал, что даст Трампу завершение конфликта на Украине
Эксперт рассказал, что даст Трампу завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 14.08.2025
Эксперт рассказал, что даст Трампу завершение конфликта на Украине
Урегулирование конфликта на Украине даст президенту США Дональду Трампу возможность сосредоточится на достижении геополитических целей на Ближнем Востоке, где... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:07:00+03:00
2025-08-14T13:07:00+03:00
сша
ближний восток
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_47a03b9a2ac46e461d34d3e83e293239.jpg
БЕЙРУТ, 14 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Урегулирование конфликта на Украине даст президенту США Дональду Трампу возможность сосредоточится на достижении геополитических целей на Ближнем Востоке, где Израиль является стратегическим союзником, поделился мнением с РИА Новости ливанский американист Али Мансур. "В геополитическом плане завершение украинского конфликта откроет для Трампа пространство для концентрации американской мощи в приоритетных для Вашингтона регионах — в первую очередь на Ближнем Востоке. Здесь фактор Израиля является для Трампа не предметом торга, а непоколебимой константой, основой американского влияния в регионе", - считает Мансур. По словам эксперта, достижение договоренностей между Москвой и Киевом отнюдь не означает, что Трамп намерен перераспределить военную помощь в пользу Израиля или отвлечься от поддержки Тель-Авива. Мансур указал, что инициатива Трампа по урегулированию конфликта на Украине — не разовая дипломатическая акция, а часть более широкой стратегии по укреплению образа "мастера сделок". "С электоральной точки зрения, успех в этом вопросе даст Трампу весомый политический капитал внутри страны, особенно среди сторонников, которые воспринимают его подход как более прагматичный и менее затратный, чем затяжные войны. Это победа, которую можно преподнести американским СМИ как доказательство возвращения американского влияния — без прямых военных затрат", — отметил Мансур. По мнению эксперта, мир на украинском направлении в понимании Трампа вовсе не означает сокращение глобального присутствия США, а предполагает перераспределение ресурсов и внимания так, чтобы безопасность Израиля и контроль над ситуацией на Ближнем Востоке оставались в центре повестки. "В итоге Трамп рассчитывает получить тройной дивиденд — историческое дипломатическое достижение, снижение политико-военного давления на США в Европе и укрепление американского превосходства на Ближнем Востоке при гарантированной поддержке Израиля", - полагает Мансур. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250814/ukraina-2035167682.html
https://ria.ru/20250814/pushkov-2035229986.html
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_03d2e456343aed2d9adf648219bfa013.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, ближний восток, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Эксперт рассказал, что даст Трампу завершение конфликта на Украине

Мансур: урегулирование на Украине откроет Трампу путь на Ближнем Востоке

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 14 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Урегулирование конфликта на Украине даст президенту США Дональду Трампу возможность сосредоточится на достижении геополитических целей на Ближнем Востоке, где Израиль является стратегическим союзником, поделился мнением с РИА Новости ливанский американист Али Мансур.
"В геополитическом плане завершение украинского конфликта откроет для Трампа пространство для концентрации американской мощи в приоритетных для Вашингтона регионах — в первую очередь на Ближнем Востоке. Здесь фактор Израиля является для Трампа не предметом торга, а непоколебимой константой, основой американского влияния в регионе", - считает Мансур.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
FT узнала, что на Украине думают об отношениии Трампа к Зеленскому
Вчера, 08:49
По словам эксперта, достижение договоренностей между Москвой и Киевом отнюдь не означает, что Трамп намерен перераспределить военную помощь в пользу Израиля или отвлечься от поддержки Тель-Авива.
Мансур указал, что инициатива Трампа по урегулированию конфликта на Украине — не разовая дипломатическая акция, а часть более широкой стратегии по укреплению образа "мастера сделок".
"С электоральной точки зрения, успех в этом вопросе даст Трампу весомый политический капитал внутри страны, особенно среди сторонников, которые воспринимают его подход как более прагматичный и менее затратный, чем затяжные войны. Это победа, которую можно преподнести американским СМИ как доказательство возвращения американского влияния — без прямых военных затрат", — отметил Мансур.
По мнению эксперта, мир на украинском направлении в понимании Трампа вовсе не означает сокращение глобального присутствия США, а предполагает перераспределение ресурсов и внимания так, чтобы безопасность Израиля и контроль над ситуацией на Ближнем Востоке оставались в центре повестки.
"В итоге Трамп рассчитывает получить тройной дивиденд — историческое дипломатическое достижение, снижение политико-военного давления на США в Европе и укрепление американского превосходства на Ближнем Востоке при гарантированной поддержке Израиля", - полагает Мансур.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Пушков заявил о расхождениях в позициях Трампа и ЕС по Украине
Вчера, 12:52
 
СШАБлижний ВостокДональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала