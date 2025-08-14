Эксперт рассказал, что даст Трампу завершение конфликта на Украине
Мансур: урегулирование на Украине откроет Трампу путь на Ближнем Востоке
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Урегулирование конфликта на Украине даст президенту США Дональду Трампу возможность сосредоточится на достижении геополитических целей на Ближнем Востоке, где Израиль является стратегическим союзником, поделился мнением с РИА Новости ливанский американист Али Мансур.
"В геополитическом плане завершение украинского конфликта откроет для Трампа пространство для концентрации американской мощи в приоритетных для Вашингтона регионах — в первую очередь на Ближнем Востоке. Здесь фактор Израиля является для Трампа не предметом торга, а непоколебимой константой, основой американского влияния в регионе", - считает Мансур.
По словам эксперта, достижение договоренностей между Москвой и Киевом отнюдь не означает, что Трамп намерен перераспределить военную помощь в пользу Израиля или отвлечься от поддержки Тель-Авива.
Мансур указал, что инициатива Трампа по урегулированию конфликта на Украине — не разовая дипломатическая акция, а часть более широкой стратегии по укреплению образа "мастера сделок".
"С электоральной точки зрения, успех в этом вопросе даст Трампу весомый политический капитал внутри страны, особенно среди сторонников, которые воспринимают его подход как более прагматичный и менее затратный, чем затяжные войны. Это победа, которую можно преподнести американским СМИ как доказательство возвращения американского влияния — без прямых военных затрат", — отметил Мансур.
По мнению эксперта, мир на украинском направлении в понимании Трампа вовсе не означает сокращение глобального присутствия США, а предполагает перераспределение ресурсов и внимания так, чтобы безопасность Израиля и контроль над ситуацией на Ближнем Востоке оставались в центре повестки.
"В итоге Трамп рассчитывает получить тройной дивиденд — историческое дипломатическое достижение, снижение политико-военного давления на США в Европе и укрепление американского превосходства на Ближнем Востоке при гарантированной поддержке Израиля", - полагает Мансур.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.