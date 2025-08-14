Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, что Трамп мог пообещать Зеленскому перед встречей с Путиным
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 14.08.2025 (обновлено: 12:51 14.08.2025)
СМИ узнали, что Трамп мог пообещать Зеленскому перед встречей с Путиным
Президент США Дональд Трамп во время видеоконференции с участием Владимира Зеленского якобы заверил того в том, что не будет поднимать территориальный вопрос на РИА Новости, 14.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
украина
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время видеоконференции с участием Владимира Зеленского якобы заверил того в том, что не будет поднимать территориальный вопрос на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, утверждают источники, на которые ссылается NBC News."Трамп заявил европейским лидерам во время телефонного разговора в среду, что не намерен обсуждать возможные территориальные изменения во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске", — говорится в публикации.По словам собеседников NBC, в ходе разговора глава Белого дома также заявил, что цель его встречи с российским лидером заключается в достижении прекращения огня на Украине.Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже. Она запланирована на 11:30 по местному времени (22:30 мск).По словам помощника президента Юрия Ушакова, центральной темой переговоров будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.После объявления о грядущем российско-американском саммите Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
украина
в мире, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, украина, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время видеоконференции с участием Владимира Зеленского якобы заверил того в том, что не будет поднимать территориальный вопрос на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, утверждают источники, на которые ссылается NBC News.
"Трамп заявил европейским лидерам во время телефонного разговора в среду, что не намерен обсуждать возможные территориальные изменения во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске", — говорится в публикации.
По словам собеседников NBC, в ходе разговора глава Белого дома также заявил, что цель его встречи с российским лидером заключается в достижении прекращения огня на Украине.
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже. Она запланирована на 11:30 по местному времени (22:30 мск).
По словам помощника президента Юрия Ушакова, центральной темой переговоров будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Специальная военная операция на Украине
 
 
