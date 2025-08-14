СМИ узнали, что Трамп мог пообещать Зеленскому перед встречей с Путиным

https://ria.ru/20250814/tramp-2035220807.html

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время видеоконференции с участием Владимира Зеленского якобы заверил того в том, что не будет поднимать территориальный вопрос на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, утверждают источники, на которые ссылается NBC News."Трамп заявил европейским лидерам во время телефонного разговора в среду, что не намерен обсуждать возможные территориальные изменения во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске", — говорится в публикации.По словам собеседников NBC, в ходе разговора глава Белого дома также заявил, что цель его встречи с российским лидером заключается в достижении прекращения огня на Украине.Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже. Она запланирована на 11:30 по местному времени (22:30 мск).По словам помощника президента Юрия Ушакова, центральной темой переговоров будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.После объявления о грядущем российско-американском саммите Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

