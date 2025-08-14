https://ria.ru/20250814/tramp-2035145495.html

Меланья Трамп пригрозила сыну Байдена иском за клевету по делу Эпштейна

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья пригрозила сыну бывшего главы государства Джо Байдена Хантеру иском в один миллиард долларов за, как... РИА Новости, 14.08.2025

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Супруга президента США Дональда Трампа Меланья пригрозила сыну бывшего главы государства Джо Байдена Хантеру иском в один миллиард долларов за, как утверждается, "ложные" и "клеветнические" заявления в ее адрес, связанные с делом обвиненного в насилии над несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна, следует из письма адвоката первой леди. Как отмечается в документе, опубликованном на сайте телеканала Fox News, пятого августа Хантер Байден выпустил на платформе YouTube видео под заголовком "Хантер Байден возвращается", которое содержало ряд заявлений, являющихся, по утверждению первой леди США, ложными. "Вот ложные утверждения в видео, которые по сути являются клеветой: "Эпштейн познакомил Меланью с Трампом. Связи, типа, настолько широкие и глубокие". "Джеффри Эпштейн познакомил Меланью, вот так Меланья, первая леди, и президент встретились", - указано в письме адвоката. В результате представитель Меланьи от имени своей клиентки потребовал от Хантера "немедленного отказа от ложных, клеветнических, уничижительных и подстрекательских заявлений в адрес госпожи Трамп". В том случае, если сын экс-президента не выполнит требование супруги нынешнего главы государства, она намерена подать на него в суд с требованием о выплате одного миллиарда долларов ущерба. В качестве крайнего срока было указано седьмое августа. По данным источника телеканала, Хантер Байден не выполнил требование Меланьи Трамп в установленный срок. Ранее в июле Трамп попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого, однако, потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде уже отказал в обнародовании документов дела. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны его сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.

