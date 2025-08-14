Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 14.08.2025 (обновлено: 16:20 14.08.2025)
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.08.2025
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России освободили поселок Щербиновка и село Искра в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВС России освободили поселок Щербиновка и село Искра в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, военные нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Миньковки, Федоровки, Васюковки, Червоного, Никифоровки, Берестка, Звановки, Новодмитровки и Степановки.ВСУ потеряли:В свою очередь, бойцы "Востока" активными действиями освободили Искру в ДНР.Подразделения группировки поразили живую силу и технику четырех бригад противника в районах Полтавки, Зеленого Гая и Культурного в Запорожской области, а также Вороного в Днепропетровской области и Александрограда в ДНР.На этом направлении уничтожено:
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Российские войска освободили Щербиновку и Искру в ДНР

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВС России освободили поселок Щербиновка и село Искра в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Кроме того, военные нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Миньковки, Федоровки, Васюковки, Червоного, Никифоровки, Берестка, Звановки, Новодмитровки и Степановки.
ВСУ потеряли:
  • более 265 человек личного состава;
  • боевую бронемашину;
  • пять автомобилей;
  • три орудия полевой артиллерии;
  • две станции радиоэлектронной борьбы.
В свою очередь, бойцы "Востока" активными действиями освободили Искру в ДНР.
Подразделения группировки поразили живую силу и технику четырех бригад противника в районах Полтавки, Зеленого Гая и Культурного в Запорожской области, а также Вороного в Днепропетровской области и Александрограда в ДНР.
На этом направлении уничтожено:
  • до 230 военнослужащих;
  • четыре боевые бронемашины;
  • восемь автомобилей;
  • два артиллерийских орудия.
