ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВС России освободили поселок Щербиновка и село Искра в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Кроме того, военные нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Миньковки, Федоровки, Васюковки, Червоного, Никифоровки, Берестка, Звановки, Новодмитровки и Степановки.
ВСУ потеряли:
- более 265 человек личного состава;
- боевую бронемашину;
- пять автомобилей;
- три орудия полевой артиллерии;
- две станции радиоэлектронной борьбы.
В свою очередь, бойцы "Востока" активными действиями освободили Искру в ДНР.
Подразделения группировки поразили живую силу и технику четырех бригад противника в районах Полтавки, Зеленого Гая и Культурного в Запорожской области, а также Вороного в Днепропетровской области и Александрограда в ДНР.
На этом направлении уничтожено:
- до 230 военнослужащих;
- четыре боевые бронемашины;
- восемь автомобилей;
- два артиллерийских орудия.
22 июня 2022, 17:18