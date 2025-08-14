https://ria.ru/20250814/svo-2035229108.html

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

ВС России освободили поселок Щербиновка и село Искра в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВС России освободили поселок Щербиновка и село Искра в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, военные нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Миньковки, Федоровки, Васюковки, Червоного, Никифоровки, Берестка, Звановки, Новодмитровки и Степановки.ВСУ потеряли:В свою очередь, бойцы "Востока" активными действиями освободили Искру в ДНР.Подразделения группировки поразили живую силу и технику четырех бригад противника в районах Полтавки, Зеленого Гая и Культурного в Запорожской области, а также Вороного в Днепропетровской области и Александрограда в ДНР.На этом направлении уничтожено:

Бои за освобождение Щербиновки в ДНР Видео с кадрами боев за освобождение Щербиновки в ДНР публикует Минобороны России 2025-08-14T12:46 true PT0M50S

Освобождение населенного пункта Искра в ДНР Группировка "Восток" после освобождения Искры в ДНР продолжает наступление и развивает успех, сообщили в Минобороны России и опубликовали видео об освобождении этого населенного пункта 2025-08-14T12:46 true PT2M58S

