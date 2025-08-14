Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили четыре установки Patriot в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035163642.html
ВС России уничтожили четыре установки Patriot в Днепропетровской области
ВС России уничтожили четыре установки Patriot в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.08.2025
ВС России уничтожили четыре установки Patriot в Днепропетровской области
Российская армия в июле поразила комплексы ПВО западного производства, прикрывавшие объекты ВПК Украины, имевшие отношение к производству ракетного оружия,... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T08:00:00+03:00
2025-08-14T08:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002988763_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_85a8d3afa42072aecad8830a3c52da3b.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская армия в июле поразила комплексы ПВО западного производства, прикрывавшие объекты ВПК Украины, имевшие отношение к производству ракетного оружия, только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки комплекса Patriot, сообщило министерство обороны РФ. В течение июля Вооруженные силы РФ нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины, сообщило российское военное ведомство. "Одновременно были поражены развёрнутые ВСУ специально для обороны данных объектов комплексы противовоздушной обороны западного производства. Только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - говорится в сообщении МО РФ.
https://ria.ru/20250814/minoborony-2035163489.html
россия
украина
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002988763_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_c60638089c8bc3d522314bfaae1a25ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили четыре установки Patriot в Днепропетровской области

Минобороны: ВС России уничтожили четыре ЗРК Patriot в Днепропетровской области

© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot
Комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская армия в июле поразила комплексы ПВО западного производства, прикрывавшие объекты ВПК Украины, имевшие отношение к производству ракетного оружия, только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки комплекса Patriot, сообщило министерство обороны РФ.
В течение июля Вооруженные силы РФ нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины, сообщило российское военное ведомство.
"Одновременно были поражены развёрнутые ВСУ специально для обороны данных объектов комплексы противовоздушной обороны западного производства. Только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - говорится в сообщении МО РФ.
Ракетный комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
ВС России нанесли массированные удары по заводам на Украине
Вчера, 07:59
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала