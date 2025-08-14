https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035163642.html

ВС России уничтожили четыре установки Patriot в Днепропетровской области

ВС России уничтожили четыре установки Patriot в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.08.2025

ВС России уничтожили четыре установки Patriot в Днепропетровской области

Российская армия в июле поразила комплексы ПВО западного производства, прикрывавшие объекты ВПК Украины, имевшие отношение к производству ракетного оружия,... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T08:00:00+03:00

2025-08-14T08:00:00+03:00

2025-08-14T08:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

днепропетровская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002988763_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_85a8d3afa42072aecad8830a3c52da3b.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская армия в июле поразила комплексы ПВО западного производства, прикрывавшие объекты ВПК Украины, имевшие отношение к производству ракетного оружия, только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки комплекса Patriot, сообщило министерство обороны РФ. В течение июля Вооруженные силы РФ нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины, сообщило российское военное ведомство. "Одновременно были поражены развёрнутые ВСУ специально для обороны данных объектов комплексы противовоздушной обороны западного производства. Только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - говорится в сообщении МО РФ.

https://ria.ru/20250814/minoborony-2035163489.html

россия

украина

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины