ВС России уничтожили четыре установки Patriot в Днепропетровской области
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российская армия в июле поразила комплексы ПВО западного производства, прикрывавшие объекты ВПК Украины, имевшие отношение к производству ракетного оружия, только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки комплекса Patriot, сообщило министерство обороны РФ. В течение июля Вооруженные силы РФ нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины, сообщило российское военное ведомство. "Одновременно были поражены развёрнутые ВСУ специально для обороны данных объектов комплексы противовоздушной обороны западного производства. Только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - говорится в сообщении МО РФ.
