Боец рассказал, как ВС России застали врасплох ВСУ под Январским

ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Бойцы ВС РФ застали врасплох боевиков ВСУ, пройдя по открытому полю под населенным пунктом Январское в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Инспектор". "Чтобы не подвергаться обстрелу, было принято решение обходить просто по полям. И, таким образом, мы вклинились в оборону противника незаметно и молниеносно. Они особое внимание уделяли именно вот этим "крестам" (дорогам между лесополосами – ред.)", - сказал боец. Он дополнил, что ВСУ не брали в расчет и внимание чистое поле, которые было использовано для атаки. Именно это военное решение стало одним из основных в рамках освобождения населенного пункта Январское в Днепропетровской области. Во вторник, 5 августа Минобороны объявило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области.
