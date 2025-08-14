https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035155648.html
Боец рассказал об освобождении Январского
Боец рассказал об освобождении Январского - РИА Новости, 14.08.2025
Боец рассказал об освобождении Январского
Бойцы ВС РФ для освобождения населенного пункта Январское в Днепропетровской области прошли около 30 километров пешком во избежание обнаружения противником,... РИА Новости, 14.08.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Бойцы ВС РФ для освобождения населенного пункта Январское в Днепропетровской области прошли около 30 километров пешком во избежание обнаружения противником, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Приморец". "Начали движение (к населенному пункту Январское – ред.), шли мы километров 30. Скрытно, аккуратно, по возможности и по лесополосе, и по открытой территории, потому что враг нам оставлял "сюрпризы" (мины -ред.), препятствия. Были рвы с колючкой, "путанки" (проволочная сеть – ред.)", - сообщил боец. Он добавил, что бойцы ВС РФ во время своего передвижения нарочно не использовали технику во избежание обнаружения штурмовых групп разведкой противника. Во вторник, 5 августа Минобороны объявило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области.
днепропетровская область
