Боец рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ при освобождении Январского
Боец рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ при освобождении Январского
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. ВС РФ уничтожили около шести боевых точек ВСУ во время освобождения населенного пункта Январское в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Инспектор". "Ликвидировано было боевых точек (ВСУ -ред.) около 5-6, даже больше. У них (ВСУ -ред.) основной расчет был на дальние дистанции опорных пунктов, ну, так сказать, боевые дозоры, скорее всего, я назову так, которые были на удалении где-то до трех километров, если даже не больше", - сказал боец. Он добавил, что оставшиеся позиции и укрытия ВСУ до населенного пункта были покинуты противником, которого старались догнать штурмовые группы ВС РФ. Во вторник, 5 августа Минобороны объявило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области.
