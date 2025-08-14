Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ при освобождении Январского - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:38 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035154082.html
Боец рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ при освобождении Январского
Боец рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ при освобождении Январского - РИА Новости, 14.08.2025
Боец рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ при освобождении Январского
ВС РФ уничтожили около шести боевых точек ВСУ во время освобождения населенного пункта Январское в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T05:38:00+03:00
2025-08-14T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85ffc058ad9d6afd37d2ce28132dee5c.jpg
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. ВС РФ уничтожили около шести боевых точек ВСУ во время освобождения населенного пункта Январское в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Инспектор". "Ликвидировано было боевых точек (ВСУ -ред.) около 5-6, даже больше. У них (ВСУ -ред.) основной расчет был на дальние дистанции опорных пунктов, ну, так сказать, боевые дозоры, скорее всего, я назову так, которые были на удалении где-то до трех километров, если даже не больше", - сказал боец. Он добавил, что оставшиеся позиции и укрытия ВСУ до населенного пункта были покинуты противником, которого старались догнать штурмовые группы ВС РФ. Во вторник, 5 августа Минобороны объявило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035152440.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9e35a091d9a10932b239bc06d43624e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ при освобождении Январского

При освобождении Январского уничтожено больше шести огневых точек ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. ВС РФ уничтожили около шести боевых точек ВСУ во время освобождения населенного пункта Январское в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Инспектор".
"Ликвидировано было боевых точек (ВСУ -ред.) около 5-6, даже больше. У них (ВСУ -ред.) основной расчет был на дальние дистанции опорных пунктов, ну, так сказать, боевые дозоры, скорее всего, я назову так, которые были на удалении где-то до трех километров, если даже не больше", - сказал боец.
Он добавил, что оставшиеся позиции и укрытия ВСУ до населенного пункта были покинуты противником, которого старались догнать штурмовые группы ВС РФ.
Во вторник, 5 августа Минобороны объявило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области.
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Вертолет Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в зоне работы "Центра"
Вчера, 05:11
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала