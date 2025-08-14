Путин провел совещание перед саммитом на Аляске
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание перед саммитом России и США на Аляске. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
- Президент уточнил, что решил сообщить коллегам о ходе переговорного процесса по урегулированию кризиса на Украине:
"Попросил вас сегодня собраться для того, чтобы проинформировать о том, <...> как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией. Так или иначе многие из присутствующих знают, разумеется, в общих чертах — расскажу поподробнее".
- Администрация Дональда Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий:
"Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом".
- Путин не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательным вооружениями.
В совещании приняли участие члены делегации на предстоящем саммите: глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков.
Также среди участников — члены высшего руководства страны, правительства и администрации президента.
Саммит на Аляске
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков:
- встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в пятницу в 11:30 по местному времени (22:30 мск);
- программа саммита согласована, он состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске;
- политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, переговоры продолжатся за рабочим завтраком;
- перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов;
- длительность саммита зависит от того, как пойдет дискуссия, по ее итогам запланирована совместная пресс-конференция;
- центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона;
- лидеры также обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки;
- в переговорах примут участие по пять членов делегаций, саммит будет носить деловой характер;
- Ушаков назвал символичным факт проведения встречи неподалеку от места захоронения советских летчиков в год 80-летия Победы, они погибли при перегоне самолетов из США в СССР в рамках ленд-лиза.