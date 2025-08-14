https://ria.ru/20250814/soveschanie-2035246055.html

Путин провел совещание перед саммитом на Аляске

Путин провел совещание перед саммитом на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025

Путин провел совещание перед саммитом на Аляске

Владимир Путин провел совещание перед саммитом России и США на Аляске. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание перед саммитом России и США на Аляске. Ключевые заявления — в материале РИА Новости."Попросил вас сегодня собраться для того, чтобы проинформировать о том, <...> как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией. Так или иначе многие из присутствующих знают, разумеется, в общих чертах — расскажу поподробнее"."Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом".В совещании приняли участие члены делегации на предстоящем саммите: глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков.Также среди участников — члены высшего руководства страны, правительства и администрации президента.Саммит на АляскеКак рассказал помощник президента Юрий Ушаков:

Кремль публикует кадры проведенного Путиным совещания о подготовке российско-американской встречи

