Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание перед саммитом на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 14.08.2025 (обновлено: 14:51 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/soveschanie-2035246055.html
Путин провел совещание перед саммитом на Аляске
Путин провел совещание перед саммитом на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025
Путин провел совещание перед саммитом на Аляске
Владимир Путин провел совещание перед саммитом России и США на Аляске. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:42:00+03:00
2025-08-14T14:51:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
сша
россия
аляска
политика
встреча путина и трампа на аляске
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035251687_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0403c0c3cdfa92e2deda77dee2de778.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание перед саммитом России и США на Аляске. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.&quot;Попросил вас сегодня собраться для того, чтобы проинформировать о том, &lt;...&gt; как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией. Так или иначе многие из присутствующих знают, разумеется, в общих чертах — расскажу поподробнее&quot;.&quot;Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом&quot;.В совещании приняли участие члены делегации на предстоящем саммите: глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков.Также среди участников — члены высшего руководства страны, правительства и администрации президента.Саммит на АляскеКак рассказал помощник президента Юрий Ушаков:
https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html
https://ria.ru/20250814/alyaska-2035127518.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление Путина на совещании по подготовке к саммиту на Аляске
Кремль публикует кадры проведенного Путиным совещания о подготовке российско-американской встречи
2025-08-14T13:42
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035251687_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c422555ee1d510d5bc77215523e3aa07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дмитрий песков, сша, россия, аляска, политика, встреча путина и трампа на аляске, юрий ушаков, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Россия, Аляска, Политика, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций

Путин провел совещание перед саммитом на Аляске

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание перед саммитом России и США на Аляске. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
  • Президент уточнил, что решил сообщить коллегам о ходе переговорного процесса по урегулированию кризиса на Украине:
«

"Попросил вас сегодня собраться для того, чтобы проинформировать о том, <...> как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией. Так или иначе многие из присутствующих знают, разумеется, в общих чертах — расскажу поподробнее".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Администрация Дональда Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий:
«

"Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Путин не исключил, что следующим этапом контактов с США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательным вооружениями.
В совещании приняли участие члены делегации на предстоящем саммите: глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков.
Также среди участников — члены высшего руководства страны, правительства и администрации президента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
Вчера, 08:00

Саммит на Аляске

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков:
  • встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в Анкоридже в пятницу в 11:30 по местному времени (22:30 мск);
  • программа саммита согласована, он состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске;
  • политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, переговоры продолжатся за рабочим завтраком;
  • перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов;
  • длительность саммита зависит от того, как пойдет дискуссия, по ее итогам запланирована совместная пресс-конференция;
  • центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона;
  • лидеры также обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки;
  • в переговорах примут участие по пять членов делегаций, саммит будет носить деловой характер;
  • Ушаков назвал символичным факт проведения встречи неподалеку от места захоронения советских летчиков в год 80-летия Победы, они погибли при перегоне самолетов из США в СССР в рамках ленд-лиза.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Осталось уговорить Трампа: Европа готова на все для срыва встречи на Аляске
Вчера, 08:00
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковСШАРоссияАляскаПолитикаВстреча Путина и Трампа на АляскеЮрий УшаковДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала