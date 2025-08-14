https://ria.ru/20250814/scherbinovka-2035224818.html

ВС России освободили Щербиновку и Искру в ДНР

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ в четверг."Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенный пункт Искра Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай, Культурное Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Кроме того, бойцы "Южной" группировки войск решительными действиями освободили Щербиновку в ДНР, говорится в сводке.

