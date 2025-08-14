Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Щербиновку и Искру в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 14.08.2025 (обновлено: 13:20 14.08.2025)
ВС России освободили Щербиновку и Искру в ДНР
ВС России освободили Щербиновку и Искру в ДНР - РИА Новости, 14.08.2025
ВС России освободили Щербиновку и Искру в ДНР
Российские военные освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 14.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ в четверг."Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенный пункт Искра Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай, Культурное Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Кроме того, бойцы "Южной" группировки войск решительными действиями освободили Щербиновку в ДНР, говорится в сводке.
россия, донецкая народная республика, безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Щербиновку и Искру в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили Щербиновку и Искру в ДНР

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ в четверг.
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Искру в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили Искру в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Искру в ДНР
"Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенный пункт Искра Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай, Культурное Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Щербиновку в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Щербиновку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Щербиновку в ДНР
Кроме того, бойцы "Южной" группировки войск решительными действиями освободили Щербиновку в ДНР, говорится в сводке.
Специальная военная операция на Украине
 
 
