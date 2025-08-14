https://ria.ru/20250814/samolet-2035385797.html

Еще один Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску

Еще один Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску - РИА Новости, 14.08.2025

Еще один Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску

Еще один борт специального летного отряда "Россия" вылетел из Москвы в сторону Анкориджа на Аляске на фоне ожидаемой встречи президента России Владимира Путина... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T19:31:00+03:00

2025-08-14T19:31:00+03:00

2025-08-14T19:44:00+03:00

ил-96

москва

россия

аляска

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030869355_0:271:3157:2047_1920x0_80_0_0_4555d75952bd3ad40873e751d68169c2.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Еще один борт специального летного отряда "Россия" вылетел из Москвы в сторону Анкориджа на Аляске на фоне ожидаемой встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24.Ранее самолет Ил-96-300, вылетевший из аэропорта "Внуково", приземлился в аэропорту Анкориджа имени Теда Стивенса на Аляске в районе 17.48 мск. Также из Москвы в районе 16.25 мск вылетел самолет с российской прессой, которая будет освещать переговоры президентов России и США.Самолет Ил-96 вылетел из Москвы в 17.28 мск, ожидаемое время прибытия в Анкоридж 16.11 по местному времени (3.11 мск).Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://ria.ru/20250814/putin-2035328523.html

москва

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ил-96, москва, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске, в мире