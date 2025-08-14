Рейтинг@Mail.ru
Еще один Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску - РИА Новости, 14.08.2025
19:31 14.08.2025
Еще один Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску
Еще один Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Еще один борт специального летного отряда "Россия" вылетел из Москвы в сторону Анкориджа на Аляске на фоне ожидаемой встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24.Ранее самолет Ил-96-300, вылетевший из аэропорта "Внуково", приземлился в аэропорту Анкориджа имени Теда Стивенса на Аляске в районе 17.48 мск. Также из Москвы в районе 16.25 мск вылетел самолет с российской прессой, которая будет освещать переговоры президентов России и США.Самолет Ил-96 вылетел из Москвы в 17.28 мск, ожидаемое время прибытия в Анкоридж 16.11 по местному времени (3.11 мск).Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Самолет Ил-96 специального летного отряда
Самолет Ил-96 специального летного отряда. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Еще один борт специального летного отряда "Россия" вылетел из Москвы в сторону Анкориджа на Аляске на фоне ожидаемой встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24.
Ранее самолет Ил-96-300, вылетевший из аэропорта "Внуково", приземлился в аэропорту Анкориджа имени Теда Стивенса на Аляске в районе 17.48 мск. Также из Москвы в районе 16.25 мск вылетел самолет с российской прессой, которая будет освещать переговоры президентов России и США.
Самолет Ил-96 вылетел из Москвы в 17.28 мск, ожидаемое время прибытия в Анкоридж 16.11 по местному времени (3.11 мск).
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Путин по пути на Аляску совершит региональную поездку
