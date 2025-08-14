Дискурс о международной изоляции России потерпел крах, считает эксперт
Владимира Путина и Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дискурс о международной изоляции России потерпел крах в связи с предстоящими переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает заместитель председателя комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
"Дискурс о дипломатической, международной и так далее изоляции России полностью потерпел крах... Встреча на высшем уровне, встреча, которая показывает и доказывает, что, собственно, ни о какой изоляции речи уже теперь полностью, вообще не идёт", - сказал Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: "Саммит Россия — США: прогнозы и ожидания".
Эксперт также отметил, что вне зависимости от того, что будет сказано на саммите, Россия уже достигла положительных результатов.
"Весь мир обсуждает эту встречу, весь мир смотрит, и это уже тот факт, про который можно говорить, что это уже наша победа. Кстати, это признают и европейские СМИ, которые так и говорят: "Это уже победа Путина, только потому что эта встреча состоялась", - добавил Матвейчев.
Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.