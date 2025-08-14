https://ria.ru/20250814/rossiya-2035319433.html

Дискурс о международной изоляции России потерпел крах, считает эксперт

Дискурс о международной изоляции России потерпел крах, считает эксперт - РИА Новости, 14.08.2025

Дискурс о международной изоляции России потерпел крах, считает эксперт

Дискурс о международной изоляции России потерпел крах в связи с предстоящими переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T17:06:00+03:00

2025-08-14T17:06:00+03:00

2025-08-14T17:06:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

аляска

олег матвейчев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113941/98/1139419889_0:216:2607:1682_1920x0_80_0_0_2fe024fe875dda0a018ae66fac9ccd3d.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дискурс о международной изоляции России потерпел крах в связи с предстоящими переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает заместитель председателя комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. "Дискурс о дипломатической, международной и так далее изоляции России полностью потерпел крах... Встреча на высшем уровне, встреча, которая показывает и доказывает, что, собственно, ни о какой изоляции речи уже теперь полностью, вообще не идёт", - сказал Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: "Саммит Россия — США: прогнозы и ожидания". Эксперт также отметил, что вне зависимости от того, что будет сказано на саммите, Россия уже достигла положительных результатов. "Весь мир обсуждает эту встречу, весь мир смотрит, и это уже тот факт, про который можно говорить, что это уже наша победа. Кстати, это признают и европейские СМИ, которые так и говорят: "Это уже победа Путина, только потому что эта встреча состоялась", - добавил Матвейчев. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://ria.ru/20250814/alyaska-2035314365.html

https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035297816.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, аляска, олег матвейчев