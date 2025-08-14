Рейтинг@Mail.ru
Дискурс о международной изоляции России потерпел крах, считает эксперт - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/rossiya-2035319433.html
Дискурс о международной изоляции России потерпел крах, считает эксперт
Дискурс о международной изоляции России потерпел крах, считает эксперт - РИА Новости, 14.08.2025
Дискурс о международной изоляции России потерпел крах, считает эксперт
Дискурс о международной изоляции России потерпел крах в связи с предстоящими переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:06:00+03:00
2025-08-14T17:06:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
аляска
олег матвейчев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113941/98/1139419889_0:216:2607:1682_1920x0_80_0_0_2fe024fe875dda0a018ae66fac9ccd3d.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дискурс о международной изоляции России потерпел крах в связи с предстоящими переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает заместитель председателя комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. "Дискурс о дипломатической, международной и так далее изоляции России полностью потерпел крах... Встреча на высшем уровне, встреча, которая показывает и доказывает, что, собственно, ни о какой изоляции речи уже теперь полностью, вообще не идёт", - сказал Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: "Саммит Россия — США: прогнозы и ожидания". Эксперт также отметил, что вне зависимости от того, что будет сказано на саммите, Россия уже достигла положительных результатов. "Весь мир обсуждает эту встречу, весь мир смотрит, и это уже тот факт, про который можно говорить, что это уже наша победа. Кстати, это признают и европейские СМИ, которые так и говорят: "Это уже победа Путина, только потому что эта встреча состоялась", - добавил Матвейчев. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
https://ria.ru/20250814/alyaska-2035314365.html
https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035297816.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113941/98/1139419889_0:0:2607:1956_1920x0_80_0_0_b317942d3efeee4a409de081882731db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
встреча путина и трампа на аляске, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, аляска, олег матвейчев
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска, Олег Матвейчев
Дискурс о международной изоляции России потерпел крах, считает эксперт

Матвейчев: диалог о международной изоляции России потерпел крах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимира Путина и Дональда Трампа
Владимира Путина и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимира Путина и Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дискурс о международной изоляции России потерпел крах в связи с предстоящими переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает заместитель председателя комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
"Дискурс о дипломатической, международной и так далее изоляции России полностью потерпел крах... Встреча на высшем уровне, встреча, которая показывает и доказывает, что, собственно, ни о какой изоляции речи уже теперь полностью, вообще не идёт", - сказал Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: "Саммит Россия — США: прогнозы и ожидания".
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Встреча на Аляске стала компромиссом между Россией и США, считает эксперт
Вчера, 16:51
Эксперт также отметил, что вне зависимости от того, что будет сказано на саммите, Россия уже достигла положительных результатов.
"Весь мир обсуждает эту встречу, весь мир смотрит, и это уже тот факт, про который можно говорить, что это уже наша победа. Кстати, это признают и европейские СМИ, которые так и говорят: "Это уже победа Путина, только потому что эта встреча состоялась", - добавил Матвейчев.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Белый дом раскрыл детали встречи Путина и Трампа на Аляске
Вчера, 15:48
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампАляскаОлег Матвейчев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала