В России утвердили два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Институт русского языка имени Виноградова РАН утвердил два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард", выяснило РИА Новости, ознакомившись с содержанием орфографического словаря русского языка как государственного. Согласно словарю, разработчиком которого является Институт Виноградова, допустимая форма произношения слова "миллион" — "мильон", а слова "миллиард" — "мильярд". Данное правило распространяется и на другие формы соответствующих слов: "миллионный" — "мильонный", "миллиардный" — "мильярдный". В предисловии словаря отмечается, что он предназначен для фиксации собственно орфографической нормы, в его задачу не входит нормализация современного словоупотребления, так как это прерогатива толкового словаря. В словаре также уточняется, что в нем содержатся в основном слова стилистически нейтральные, однако необходимость учитывать особенности использования государственного языка в текстах различных сфер деятельности обусловила введение для некоторых единиц словаря помет, в том числе "для передачи разговорного произношения".
