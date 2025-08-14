Рейтинг@Mail.ru
Появилась запись разговора сотрудников ВПК Украины о ракетах "Сапсан" - РИА Новости, 14.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 14.08.2025 (обновлено: 16:14 14.08.2025)
Появилась запись разговора сотрудников ВПК Украины о ракетах "Сапсан"
Появилась запись разговора сотрудников ВПК Украины о ракетах "Сапсан"
ФСБ России опубликовала запись разговора сотрудников ВПК Украины, обсуждавших сборку и изготовление компонентов ракетного комплекса "Сапсан".
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ФСБ России опубликовала запись разговора сотрудников ВПК Украины, обсуждавших сборку и изготовление компонентов ракетного комплекса "Сапсан". "Нас интересуют корпуса, сопла, расчеты. Тогда мы планируем 200 штук в месяц делать", — сказал один из собеседников. Аудиозапись разговора, предоставленная ФСБ, опубликовал телеканал "Россия 24". Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. В материалах ФСБ перечислены объекты украинского ВПК, задействованные в производстве ОТРК "Сапсан". В их числе Павлоградский химический и Павлоградский механический (Павлоград Днепропетровской области) заводы.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ФСБ России опубликовала запись разговора сотрудников ВПК Украины, обсуждавших сборку и изготовление компонентов ракетного комплекса "Сапсан".
"Нас интересуют корпуса, сопла, расчеты. Тогда мы планируем 200 штук в месяц делать", — сказал один из собеседников. Аудиозапись разговора, предоставленная ФСБ, опубликовал телеканал "Россия 24".
Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба.
В материалах ФСБ перечислены объекты украинского ВПК, задействованные в производстве ОТРК "Сапсан". В их числе Павлоградский химический и Павлоградский механический (Павлоград Днепропетровской области) заводы.
Расчет ОТРК Искандер-М точным попаданием уничтожил ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Мощнейший комбинированный удар: дерзкий ход ВКС ошеломил Киев
9 июля, 16:23
 
