В Кремле раскрыли подробности подготовки встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 14.08.2025 (обновлено: 18:05 14.08.2025)
В Кремле раскрыли подробности подготовки встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях Кремля от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, а также оценил подход американского лидера к решению сложных вопросов. Главное — в материале РИА Новости."Исходим при этом из проявленной президентами двух стран доброй политической воли на то, чтобы решать вопросы посредством диалога".Встреча Путина и Трампа начнется в Анкоридже в пятницу, в 22:30 мск. Саммит состоится на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, переговоры продолжатся за рабочим завтраком. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.В переговорах примут участие по пять членов делегаций. С российской стороны будут представлены министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях Кремля от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, а также оценил подход американского лидера к решению сложных вопросов. Главное — в материале РИА Новости.
  • Путин и Трамп готовы к диалогу и будут обсуждать трудные темы.
  • Сейчас речь идет о российско-американской встрече на высшем уровне, позиции Украины будут посвящены последующие этапы.
  • Подписание документов во время встречи не ожидается.
  • Выйти на подготовку встречи позволили сигналы, которыми президенты обменялись через спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа.
  • Кремль не берется предсказывать результаты переговоров, о достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
  • Москва ценит необычный подход Трампа к решению самых сложных вопросов. Представляется, что он искренне хочет помочь в достижении мира дипломатическими средствами.
  • Взаимная политическая воля сейчас в дефиците: адекватного ответа со стороны Европы ждать не приходится.
Встреча Путина и Трампа начнется в Анкоридже в пятницу, в 22:30 мск. Саммит состоится на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, переговоры продолжатся за рабочим завтраком. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.
В переговорах примут участие по пять членов делегаций. С российской стороны будут представлены министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
