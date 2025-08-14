https://ria.ru/20250814/putin-2035322698.html

В Кремле раскрыли подробности подготовки встречи Путина и Трампа

В Кремле раскрыли подробности подготовки встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025

В Кремле раскрыли подробности подготовки встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях Кремля от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, а также оценил подход американского...

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях Кремля от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, а также оценил подход американского лидера к решению сложных вопросов. Главное — в материале РИА Новости."Исходим при этом из проявленной президентами двух стран доброй политической воли на то, чтобы решать вопросы посредством диалога".Встреча Путина и Трампа начнется в Анкоридже в пятницу, в 22:30 мск. Саммит состоится на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, переговоры продолжатся за рабочим завтраком. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.В переговорах примут участие по пять членов делегаций. С российской стороны будут представлены министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

