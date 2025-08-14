В Кремле раскрыли подробности подготовки встречи Путина и Трампа
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях Кремля от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, а также оценил подход американского лидера к решению сложных вопросов. Главное — в материале РИА Новости.
- Путин и Трамп готовы к диалогу и будут обсуждать трудные темы.
- Сейчас речь идет о российско-американской встрече на высшем уровне, позиции Украины будут посвящены последующие этапы.
- Подписание документов во время встречи не ожидается.
- Выйти на подготовку встречи позволили сигналы, которыми президенты обменялись через спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа.
- Кремль не берется предсказывать результаты переговоров, о достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
«
"Исходим при этом из проявленной президентами двух стран доброй политической воли на то, чтобы решать вопросы посредством диалога".
Встреча Путина и Трампа начнется в Анкоридже в пятницу, в 22:30 мск. Саммит состоится на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, переговоры продолжатся за рабочим завтраком. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона.
В переговорах примут участие по пять членов делегаций. С российской стороны будут представлены министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.