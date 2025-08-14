https://ria.ru/20250814/putin--2035251173.html

Путин проинформировал руководство России о ходе переговоров по Украине

2025-08-14T13:57:00+03:00

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил участникам совещания перед встречей с его коллегой из США Дональдом Трампом, что собирается проинформировать их, как идет переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса."Попросил вас сегодня собраться для того, чтобы проинформировать о том, как идет переговорный процесс по украинскому кризису, как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией. Так или иначе многие из присутствующих знают, разумеется, в общих чертах. Я расскажу поподробнее", - сказал Путин в ходе совещания по подготовке российско-американского саммита.Он добавил, что также проинформирует в ходе совещания о том, на каком этапе РФ находится с американской администрацией.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров, запланированная на пятницу, начнется на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

2025

