Путин проинформировал руководство России о ходе переговоров по Украине - РИА Новости, 14.08.2025
13:57 14.08.2025 (обновлено: 14:09 14.08.2025)
Путин проинформировал руководство России о ходе переговоров по Украине
в мире
украина
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил участникам совещания перед встречей с его коллегой из США Дональдом Трампом, что собирается проинформировать их, как идет переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса."Попросил вас сегодня собраться для того, чтобы проинформировать о том, как идет переговорный процесс по украинскому кризису, как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией. Так или иначе многие из присутствующих знают, разумеется, в общих чертах. Я расскажу поподробнее", - сказал Путин в ходе совещания по подготовке российско-американского саммита.Он добавил, что также проинформирует в ходе совещания о том, на каком этапе РФ находится с американской администрацией.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров, запланированная на пятницу, начнется на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
украина
россия
аляска
сша
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил участникам совещания перед встречей с его коллегой из США Дональдом Трампом, что собирается проинформировать их, как идет переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса.
"Попросил вас сегодня собраться для того, чтобы проинформировать о том, как идет переговорный процесс по украинскому кризису, как идут переговоры в двустороннем формате с украинской делегацией. Так или иначе многие из присутствующих знают, разумеется, в общих чертах. Я расскажу поподробнее", - сказал Путин в ходе совещания по подготовке российско-американского саммита.
Он добавил, что также проинформирует в ходе совещания о том, на каком этапе РФ находится с американской администрацией.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров, запланированная на пятницу, начнется на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
