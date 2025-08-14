https://ria.ru/20250814/peskov-2035351475.html

Песков рассказал о сигналах, которыми обменялись Путин и Уиткофф

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сигналы, которыми обменялись Россия и США в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, стали предтечей саммита лидеров, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. "Действительно, был очень продуктивный и содержательный визит последний господина Уиткоффа в Москву. Состоялся хороший разговор с президентом, в ходе которого обменялись сигналами с двух сторон. Сигналы получены, сигналы переданы, и это стало предтечей как раз того самого саммита, на который мы с вами поедем", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он подтвердил, что беседа Путина и Трампа начнется в формате тет-а-тет, затем к лидерам присоединятся делегации, запланирована и совместная пресс-конференция двух президентов.

