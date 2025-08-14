https://ria.ru/20250814/peskov-2035351475.html
Песков рассказал о сигналах, которыми обменялись Путин и Уиткофф
Песков рассказал о сигналах, которыми обменялись Путин и Уиткофф - РИА Новости, 14.08.2025
Песков рассказал о сигналах, которыми обменялись Путин и Уиткофф
Сигналы, которыми обменялись Россия и США в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, стали предтечей... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:59:00+03:00
2025-08-14T17:59:00+03:00
2025-08-14T17:59:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
встреча путина с уиткоффом 6 августа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033672023_186:330:2523:1644_1920x0_80_0_0_a96868d558d7d8c0d5985173a89eee45.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сигналы, которыми обменялись Россия и США в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, стали предтечей саммита лидеров, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. "Действительно, был очень продуктивный и содержательный визит последний господина Уиткоффа в Москву. Состоялся хороший разговор с президентом, в ходе которого обменялись сигналами с двух сторон. Сигналы получены, сигналы переданы, и это стало предтечей как раз того самого саммита, на который мы с вами поедем", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он подтвердил, что беседа Путина и Трампа начнется в формате тет-а-тет, затем к лидерам присоединятся делегации, запланирована и совместная пресс-конференция двух президентов.
https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035328621.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033672023_273:261:2466:1906_1920x0_80_0_0_bec9e81385d85c60f93d91c32515a1e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, встреча путина с уиткоффом 6 августа
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа
Песков рассказал о сигналах, которыми обменялись Путин и Уиткофф
Песков назвал переговоры Путина и Уиткоффа предтечей саммита лидеров РФ и США