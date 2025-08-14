https://ria.ru/20250814/peregovory-2035219386.html

Ушаков рассказал о месте проведения встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Встреча, как вам всем хорошо известно, состоится на Аляске, в Анкоридже. А конкретно будет задействовано одно из помещений объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон", - сказал он.Программа уже согласована. Главы государств сначала проведут встречу с глазу на глаз, затем она продолжится в составе делегаций. По итогам пройдет пресс-конференция. Сколько продлятся переговоры пока неизвестно. Главная тема беседы - урегулирование украинского конфликта. Как рассказал Ушаков, перед началом встречи Путин и Трамп выступят с короткими заявлениями.

2025

