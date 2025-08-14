https://ria.ru/20250814/peregovory-2035219009.html
Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров
2025-08-14T12:20:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_0:9:2874:1626_1920x0_80_0_0_aa3236d1824a3ed8eaac39607a15f585.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров, которые пройдут 15 августа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "После завершения переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров", - сказал Ушаков журналистам. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал ранее Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
россия
сша
аляска
