https://ria.ru/20250814/peregovory-2035219009.html

Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров

Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров - РИА Новости, 14.08.2025

Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров, которые пройдут 15 августа на Аляске, РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T12:20:00+03:00

2025-08-14T12:20:00+03:00

2025-08-14T12:20:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_0:9:2874:1626_1920x0_80_0_0_aa3236d1824a3ed8eaac39607a15f585.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров, которые пройдут 15 августа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "После завершения переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров", - сказал Ушаков журналистам. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал ранее Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске