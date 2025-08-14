https://ria.ru/20250814/patrushev-2035250981.html

Патрушев рассказал о значении спуска фрегата "Адмирал Амелько" на воду

Патрушев рассказал о значении спуска фрегата "Адмирал Амелько" на воду - РИА Новости, 14.08.2025

Патрушев рассказал о значении спуска фрегата "Адмирал Амелько" на воду

Спуск на воду в Санкт-Петербурге нового серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Амелько" стал наглядным примером роста военно-морской мощи России и способности РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T13:57:00+03:00

2025-08-14T13:57:00+03:00

2025-08-14T13:57:00+03:00

безопасность

россия

санкт-петербург

ленинград

николай патрушев

андрей пучков

северная верфь

объединенная судостроительная корпорация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035305938_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_14febc74c8295d1de4b4a2c547150677.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Спуск на воду в Санкт-Петербурге нового серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Амелько" стал наглядным примером роста военно-морской мощи России и способности отечественного судостроения создавать современную высокотехнологичную морскую технику, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Фрегат "Адмирал Амелько" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). В торжественной церемонии приняли участие Патрушев, главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев и гендиректор ОСК Андрей Пучков. Специалисты по праву считают это фрегат одним из лучших в мире кораблей данного класса, способным действовать в дальней морской зоне и решать широкий спектр военных и военно-политических задач, отметил Патрушев, выступая на церемонии. "Постройка фрегата "Адмирал Амелько" – это практическая реализация решений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по стратегическому развитию Военно-морского флота и отечественного кораблестроения. Это наглядный пример роста военно-морской мощи России и способности отечественного судостроения создавать современную высокотехнологичную морскую технику", - подчеркнул Патрушев. Кроме того, это свидетельство высокого профессионализма трудового коллектива "Северной верфи", добавил он. Помощник главы государства поздравил коллектив и ветеранов завода с очередным трудовым достижением и выразил уверенность, что все последующие работы по достройке и испытаниям корабля будут выполнены с высоким качеством и в установленные сроки. Фрегату присвоено имя адмирала Николая Амелько, видного советского флотоводца, посвятившего всю свою жизнь отечественному ВМФ. Он участвовал в Советско-финляндской войне, обороне Ленинграда в Великую Отечественную войну, осуществлял руководство боевым тралением на Балтике в послевоенные годы. "В период его командования Тихоокеанским флотом была организована боевая служба первых атомных подводных лодок и постоянное присутствие кораблей флота в Индийском океане. Впоследствии на должностях заместителя главкома ВМФ по противолодочным силам и заместителя начальника генерального штаба по ВМФ он приложил немало усилий по повышению роли флота в общей системе Вооруженных сил", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20250218/patrushev-1999969888.html

https://ria.ru/20250728/germaniya-2031997987.html

россия

санкт-петербург

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, санкт-петербург, ленинград, николай патрушев, андрей пучков, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация