Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о значении спуска фрегата "Адмирал Амелько" на воду - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/patrushev-2035250981.html
Патрушев рассказал о значении спуска фрегата "Адмирал Амелько" на воду
Патрушев рассказал о значении спуска фрегата "Адмирал Амелько" на воду - РИА Новости, 14.08.2025
Патрушев рассказал о значении спуска фрегата "Адмирал Амелько" на воду
Спуск на воду в Санкт-Петербурге нового серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Амелько" стал наглядным примером роста военно-морской мощи России и способности РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T13:57:00+03:00
2025-08-14T13:57:00+03:00
безопасность
россия
санкт-петербург
ленинград
николай патрушев
андрей пучков
северная верфь
объединенная судостроительная корпорация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035305938_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_14febc74c8295d1de4b4a2c547150677.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Спуск на воду в Санкт-Петербурге нового серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Амелько" стал наглядным примером роста военно-морской мощи России и способности отечественного судостроения создавать современную высокотехнологичную морскую технику, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Фрегат "Адмирал Амелько" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). В торжественной церемонии приняли участие Патрушев, главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев и гендиректор ОСК Андрей Пучков. Специалисты по праву считают это фрегат одним из лучших в мире кораблей данного класса, способным действовать в дальней морской зоне и решать широкий спектр военных и военно-политических задач, отметил Патрушев, выступая на церемонии. "Постройка фрегата "Адмирал Амелько" – это практическая реализация решений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по стратегическому развитию Военно-морского флота и отечественного кораблестроения. Это наглядный пример роста военно-морской мощи России и способности отечественного судостроения создавать современную высокотехнологичную морскую технику", - подчеркнул Патрушев. Кроме того, это свидетельство высокого профессионализма трудового коллектива "Северной верфи", добавил он. Помощник главы государства поздравил коллектив и ветеранов завода с очередным трудовым достижением и выразил уверенность, что все последующие работы по достройке и испытаниям корабля будут выполнены с высоким качеством и в установленные сроки. Фрегату присвоено имя адмирала Николая Амелько, видного советского флотоводца, посвятившего всю свою жизнь отечественному ВМФ. Он участвовал в Советско-финляндской войне, обороне Ленинграда в Великую Отечественную войну, осуществлял руководство боевым тралением на Балтике в послевоенные годы. "В период его командования Тихоокеанским флотом была организована боевая служба первых атомных подводных лодок и постоянное присутствие кораблей флота в Индийском океане. Впоследствии на должностях заместителя главкома ВМФ по противолодочным силам и заместителя начальника генерального штаба по ВМФ он приложил немало усилий по повышению роли флота в общей системе Вооруженных сил", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20250218/patrushev-1999969888.html
https://ria.ru/20250728/germaniya-2031997987.html
россия
санкт-петербург
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035305938_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_89ee2fbed10e265b1b356379f5701d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, санкт-петербург, ленинград, николай патрушев, андрей пучков, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация
Безопасность, Россия, Санкт-Петербург, Ленинград, Николай Патрушев, Андрей Пучков, Северная верфь, Объединенная судостроительная корпорация
Патрушев рассказал о значении спуска фрегата "Адмирал Амелько" на воду

Патрушев назвал спуск "Адмирала Амелько" примером роста военно-морской мощи РФ

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкТоржественная церемония спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" в Санкт-Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду фрегата Адмирал Амелько в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Торжественная церемония спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Спуск на воду в Санкт-Петербурге нового серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Амелько" стал наглядным примером роста военно-морской мощи России и способности отечественного судостроения создавать современную высокотехнологичную морскую технику, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Фрегат "Адмирал Амелько" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). В торжественной церемонии приняли участие Патрушев, главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев и гендиректор ОСК Андрей Пучков.
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Патрушев рассказал о состоянии крейсера "Адмирал Нахимов"
18 февраля, 09:03
Специалисты по праву считают это фрегат одним из лучших в мире кораблей данного класса, способным действовать в дальней морской зоне и решать широкий спектр военных и военно-политических задач, отметил Патрушев, выступая на церемонии.
"Постройка фрегата "Адмирал Амелько" – это практическая реализация решений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по стратегическому развитию Военно-морского флота и отечественного кораблестроения. Это наглядный пример роста военно-морской мощи России и способности отечественного судостроения создавать современную высокотехнологичную морскую технику", - подчеркнул Патрушев.
Кроме того, это свидетельство высокого профессионализма трудового коллектива "Северной верфи", добавил он. Помощник главы государства поздравил коллектив и ветеранов завода с очередным трудовым достижением и выразил уверенность, что все последующие работы по достройке и испытаниям корабля будут выполнены с высоким качеством и в установленные сроки.
Фрегату присвоено имя адмирала Николая Амелько, видного советского флотоводца, посвятившего всю свою жизнь отечественному ВМФ. Он участвовал в Советско-финляндской войне, обороне Ленинграда в Великую Отечественную войну, осуществлял руководство боевым тралением на Балтике в послевоенные годы.
"В период его командования Тихоокеанским флотом была организована боевая служба первых атомных подводных лодок и постоянное присутствие кораблей флота в Индийском океане. Впоследствии на должностях заместителя главкома ВМФ по противолодочным силам и заместителя начальника генерального штаба по ВМФ он приложил немало усилий по повышению роли флота в общей системе Вооруженных сил", - отметил Патрушев.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Правительство ФРГ приняло к сведению слова Путина об оснащении ВМФ
28 июля, 17:46
 
БезопасностьРоссияСанкт-ПетербургЛенинградНиколай ПатрушевАндрей ПучковСеверная верфьОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала