Глава Приамурья поручил помогать успешным аграриям с арендой земель

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил минсельхозу проработать вопрос передачи свободных земельных участков эффективным аграрным хозяйствам, сообщает правительство региона. "Предприятиям, которые как "АмурАгроХолдинг" активно развиваются и эффективно используют имеющиеся земли, будем помогать. Поручил региональному минсельхозу провести анализ эффективности работы аграрных предприятий в регионе. Свободные участки, а также областные земли, которые находятся в аренде, но не используются по назначению, нужно передавать аграриям, которые вкладываются, хотят и умеют работать", - сказал Орлов. Губернатор во время рабочей поездки в Ромненский округ посетил поля, на которых работают специалисты "АмурАгроХолдинга". У предприятия в регионе два производственных участка площадью более 60 тысяч гектаров — в Октябрьском и Ромненском округах. Сейчас аграрии убирают ранние зерновые. Всего на предприятии работает около 150 человек, 44 человека на Ромненском участке. "АмурАгроХолдинг" активно участвует в госпрограммах и входит в федеральный проект "Профессионалитет", является опорным работодателем и вместе с Амурским аграрным колледжем готовит кадры для отрасли. Для привлечения специалистов строит жилье для своих работников. Сейчас завершается возведение 5 индивидуальных жилых домов в селе Екатеринославка. Для дальнейшего роста таким предприятиям нужны дополнительные земли, отметил Орлов. Тем временем, с начала уборочной кампании ранних зерновых культур амурские аграрии намолотили 149 тысяч тонн зерна – это ячмень, пшеница и овёс, средняя урожайность составила 24,2 центнера с гектара. Урожай собран более чем на 61 тысяче гектаров полей, это 44% от плана и на 14% больше уровня прошлого года. К уборочной кампании у аграриев готова техника, топливо, все необходимые ресурсы, отмечают в правительстве.

