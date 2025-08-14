https://ria.ru/20250814/nauka-2034941330.html

Тульские археологи нашли следы неизвестных племен на верхней Оке

Тульские археологи нашли следы неизвестных племен на верхней Оке - РИА Новости, 14.08.2025

Тульские археологи нашли следы неизвестных племен на верхней Оке

Находки из древних кладов, найденных на городище на верхней Оке, могли принадлежать сразу двум племенам, последовательно жившим в этом регионе в середине III... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T09:00:00+03:00

2025-08-14T09:00:00+03:00

2025-08-14T09:00:00+03:00

тульская область

московская область (подмосковье)

алексей воронцов

что не найдешь в учебнике

российская академия наук

дон

социальный навигатор

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2027032183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b2f01d5c9e9c53852b232341dea75d6.jpg

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Находки из древних кладов, найденных на городище на верхней Оке, могли принадлежать сразу двум племенам, последовательно жившим в этом регионе в середине III века, считают археологи Государственного музея-заповедника "Куликово поле". По их данным, речь идет о "мощинской" и "ново-клейменовской" археологических культурах, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея-заповедника.Тульские археологи с начала 2025 года занимаются исследованиями места обнаружения двух кладов середины III века в правобережье верхней Оки, недалеко от города Одоева Тульской области. Ранее сообщалось, что ученые обнаружили там городище этой эпохи – остатки поселения, которое было защищено в древности деревоземляными укреплениями, сохранившимися в виде валов.Городище находится на территории уникальной историко-природной территории – засечных лесов, которые не подвергались хозяйственному освоению с XVIвека и практически в неприкосновенности сохранили множество памятников археологии разных эпох, сообщил ученый секретарь государственного музея-заповедника "Куликово поле", заведующий отделом археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Алексей Воронцов.По его словам, в середине III века – в эпоху, которую археологи называют позднеримским временем, на территории современных Калужской, Орловской, Тульской и южной части Московской областей появилось новое население, оставившее так называемую мощинскую археологическую культуру."К сожалению, нам не известно название этого довольно крупного племени, которое занимало территорию размером примерно 300 на 300 км. Наиболее поздние оставленные им памятники датируются серединой VII века, а материальные следы этого населения прослеживаются вплоть до эпохи создания Древнерусского государства. Письменных исторических источников для этого региона в III веке, к сожалению, нет ", – рассказал ученый.Археологи считают, что это племя было родственным носителям культур раннеславянского круга, со временем оно растворилось в среде летописных вятичей."Кто жил на верхней Оке до них? Ведь эта территория не могла пустовать. Это еще один загадочный народ, имени которого мы не знаем. Археологи называют этих людей "носителями культуры памятников типа Ново-Клейменово". С одной стороны, это потомки южного, лесостепного населения, находившегося под сильным влиянием сарматской культуры, пришедшего с верхнего Дона. С другой стороны, они являются продолжателями традиций местных, лесных культур", – отметил Алексей Воронцов.По его словам, несомненна связь этого народа с носителями дьяковской культуры, населявших Москворечье, а также с жителями средней Оки, где в это время появилась рязано-окская культура. После прихода на верхнюю Оку "мощинцев" они ушли, и "следы" их потомков исследователи нашли уже на средней Оке."Что нового дают нам исследования этого года? Как показали раскопки, изученное городище относится к поселениям типа Ново-Клейменово, то есть было оставлено "уходящим" населением. Оно погибло в пожаре, и на его окраине, в неглубоких ямках и были зарыты два клада, вероятнее всего, завернутые в ткань. Около одного из них была изучена сгоревшая постройка. Часть вещей из кладов обгорела, возможно горящие деревянные части домов упали сверху на лежащие практически рядом с поверхностью "сокровища"", – рассказал археолог.Сегодня больше всего вопросов у исследователей вызывает состав этих кладов. Принято делить клады на разные категории, исходя из того, кто их прятал и при каких обстоятельствах. Например, есть клады мастеров – в них содержатся готовые изделия, полуфабрикаты, инструменты и даже металлический лом, предназначенный на переплавку. Другой вариант – женские клады-"ларчики", в которых находятся предметы, составляющие парадный наряд или несколько таких нарядов владелицы. Также хорошо известны Артефакт XII века нашли на Куликовом полеторговцев, знатных воинов и даже клады-жертвы, посвященные богам."В составе интересующих нас кладов – бронзовые украшения и детали одежды. При этом они поражают разнообразием и даже "разнокультурностью". Наиболее яркие из них вещи относятся к изделиям круга восточноевропейских выемчатых эмалей. Это бронзовые украшения, имеющие специальные выемки, залитые разноцветной стеклянной эмалью. Такой стиль украшений характерен для раннеславянских культур, он появился во второй половине II века и получил наибольшее распространение как раз в III веке", – отметил Алексей Воронцов.В каждом из кладов были найдены только отдельные вещи этого стиля, не составляющие убор – например отдельное звено от нагрудной цепи или одна фибула-застежка из традиционной пары. Одним из самых известных кладов с такими украшениями считается Мощинский клад, найденный еще в конце XIX века."Другие вещи из найденных кладов представляют категории, характерные для традиций памятников типа Ново-Клейменово – литые ажурные застежки для верхней одежды и детали ожерелий, выполненные в характерной для лесных поокских культур манере, ременные пряжки "сарматского стиля". Сохранились фрагменты кожаной основы ремней и налобных венчиков, а также шнурков ожерелий. Это редчайший случай – обычно до археологов доходят только металлические детали и стекло", – сообщил ученый.Наиболее массовыми найденными изделиями, количество которых насчитывает более тысячи, являются мелкие бронзовые колечки (точное их количество будет известно только после окончания реставрации). И даже эти, простейшие элементы украшений, несут на себе следы двух различных ювелирных традиций. Большая их часть отлита по восковой модели, а меньшая – сделана из проволоки треугольного сечения, согнутой в колечко."Как же так могло получиться? Спрятавшие клад жители этого поселка были "ново-клейменовцами", которые не носили украшений круга восточноевропейских выемчатых эмалей и других "мощинских" вещей. Эти предметы могли быть получены в качестве даров или захвачены как военная добыча в ходе сложного, и, вероятно, достаточно длительного процесса смены населения", – рассказал Алексей Воронцов.Пока выводы археологов носят характер гипотез. Основные разгадки впереди – изучение и реставрация находок займут не менее года.

https://ria.ru/20250730/nauka-2032235993.html

https://ria.ru/20250424/nauka-2012958766.html

https://ria.ru/20250513/nauka-2016523300.html

тульская область

московская область (подмосковье)

дон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, московская область (подмосковье), алексей воронцов, что не найдешь в учебнике, российская академия наук, дон, социальный навигатор, наука