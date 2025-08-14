Рейтинг@Mail.ru
Москва и Минск попадали в радиус поражения украинским "Сапсаном" - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:56 14.08.2025 (обновлено: 17:09 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/moskva-2035162957.html
Москва и Минск попадали в радиус поражения украинским "Сапсаном"
Москва и Минск попадали в радиус поражения украинским "Сапсаном" - РИА Новости, 14.08.2025
Москва и Минск попадали в радиус поражения украинским "Сапсаном"
Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения украинским баллистическим ракетным комплексом "Сапсан", следует из материалов, обнародованных ФСБ... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T07:56:00+03:00
2025-08-14T17:09:00+03:00
безопасность
россия
украина
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035171728_1:0:1229:691_1920x0_80_0_0_11cecaaa178e97c13b33126a39d33f55.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения украинским баллистическим ракетным комплексом "Сапсан", следует из материалов, обнародованных ФСБ России. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. "В 2024 году в ходе реализованного ФСБ России комплекса мероприятий получена упреждающая информация о начале производства на объектах военно-промышленного комплекса Украины баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" &lt;...&gt;, предназначенных для нанесения ударов вглубь территории России на 500–750 километров", — отмечается в материалах к заявлению ФСБ. В этих материалах среди прочего представлена карта возможной досягаемости ракет "Сапсан" при их запуске с территории Украины. Согласно карте, в радиус поражения попадали Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир, Донецк и другие города.
https://ria.ru/20250814/fsb-2035162426.html
https://ria.ru/20250814/rakety-2035162797.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035171728_209:0:1130:691_1920x0_80_0_0_9db72f1997403e3790e93bba2a966dec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Украина, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Москва и Минск попадали в радиус поражения украинским "Сапсаном"

ФСБ показала карту с зоной возможного поражения украинскими ракетами Сапсан

© Фото : ФСБКарта с радиусом поражения украинскими баллистическими ракетами "Сапсан", если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму
Карта с радиусом поражения украинскими баллистическими ракетами Сапсан, если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : ФСБ
Карта с радиусом поражения украинскими баллистическими ракетами "Сапсан", если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения украинским баллистическим ракетным комплексом "Сапсан", следует из материалов, обнародованных ФСБ России.
Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба.
Города мира. Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
ФСБ назвала места производства ракет "Сапсан"
Вчера, 07:53
"В 2024 году в ходе реализованного ФСБ России комплекса мероприятий получена упреждающая информация о начале производства на объектах военно-промышленного комплекса Украины баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" <...>, предназначенных для нанесения ударов вглубь территории России на 500–750 километров", — отмечается в материалах к заявлению ФСБ.
В этих материалах среди прочего представлена карта возможной досягаемости ракет "Сапсан" при их запуске с территории Украины. Согласно карте, в радиус поражения попадали Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир, Донецк и другие города.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Германия финансировала производство Украиной баллистических ракет "Сапсан"
Вчера, 07:55
 
БезопасностьРоссияУкраинаМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала