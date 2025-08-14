https://ria.ru/20250814/moskva-2035162957.html

Москва и Минск попадали в радиус поражения украинским "Сапсаном"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения украинским баллистическим ракетным комплексом "Сапсан", следует из материалов, обнародованных ФСБ России. Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба. "В 2024 году в ходе реализованного ФСБ России комплекса мероприятий получена упреждающая информация о начале производства на объектах военно-промышленного комплекса Украины баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" <...>, предназначенных для нанесения ударов вглубь территории России на 500–750 километров", — отмечается в материалах к заявлению ФСБ. В этих материалах среди прочего представлена карта возможной досягаемости ракет "Сапсан" при их запуске с территории Украины. Согласно карте, в радиус поражения попадали Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир, Донецк и другие города.

