ВСУ получили приказ увеличить число обстрелов ЛНР, заявил Пасечник

ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории Луганской Народной Республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками, есть вероятность увеличения числа диверсий, сообщил глава республики Леонид Пасечник."Оперативная обстановка в республике остается напряженной. Враг усилил обстрелы на сватово-кременском направлении", - написал Пасечник в Telegram-канале.По словам главы ЛНР, ради срыва саммита на Аляске, запланированного на пятницу, Киев активизировал обстрелы территории России, под ударами беспилотников ВСУ - не только приграничные районы, но и города в тылу."По имеющимся данным, ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории нашей республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Есть и вероятность увеличения числа диверсий. Силовые ведомства держат ситуацию под контролем", - сообщил Пасечник.Он обратился к жителям республики с просьбой проявить максимальную бдительность и не игнорировать возможные угрозы."Также убедительно прошу не фотографировать и не снимать на видео работу наших средств ПВО по вражеским целям и последствия возможных атак со стороны ВСУ и тем более не размещать такие кадры в социальных сетях. Это предельно важно для вашей же собственной безопасности, безопасности всей республики и сохранности жизненно важных для всех нас объектов", - подчеркнул глава ЛНР.

