Рейтинг@Mail.ru
ВСУ получили приказ увеличить число обстрелов ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 14.08.2025 (обновлено: 19:05 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/lnr-2035379044.html
ВСУ получили приказ увеличить число обстрелов ЛНР, заявил Пасечник
ВСУ получили приказ увеличить число обстрелов ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 14.08.2025
ВСУ получили приказ увеличить число обстрелов ЛНР, заявил Пасечник
ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории Луганской Народной Республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T18:53:00+03:00
2025-08-14T19:05:00+03:00
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004676909_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_4be98661c32a98d0922db94cebb2946c.jpg
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории Луганской Народной Республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками, есть вероятность увеличения числа диверсий, сообщил глава республики Леонид Пасечник."Оперативная обстановка в республике остается напряженной. Враг усилил обстрелы на сватово-кременском направлении", - написал Пасечник в Telegram-канале.По словам главы ЛНР, ради срыва саммита на Аляске, запланированного на пятницу, Киев активизировал обстрелы территории России, под ударами беспилотников ВСУ - не только приграничные районы, но и города в тылу."По имеющимся данным, ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории нашей республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Есть и вероятность увеличения числа диверсий. Силовые ведомства держат ситуацию под контролем", - сообщил Пасечник.Он обратился к жителям республики с просьбой проявить максимальную бдительность и не игнорировать возможные угрозы."Также убедительно прошу не фотографировать и не снимать на видео работу наших средств ПВО по вражеским целям и последствия возможных атак со стороны ВСУ и тем более не размещать такие кадры в социальных сетях. Это предельно важно для вашей же собственной безопасности, безопасности всей республики и сохранности жизненно важных для всех нас объектов", - подчеркнул глава ЛНР.
https://ria.ru/20250814/belgorod-2035363624.html
https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035298876.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004676909_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_5f07ed2b0c4d996ba8609ea0bc64154e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
ВСУ получили приказ увеличить число обстрелов ЛНР, заявил Пасечник

Пасечник: ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов ЛНР ударными БПЛА

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории Луганской Народной Республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками, есть вероятность увеличения числа диверсий, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Оперативная обстановка в республике остается напряженной. Враг усилил обстрелы на сватово-кременском направлении", - написал Пасечник в Telegram-канале.
Легковой автомобиль загорелся в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Мирошник заявил о росте числа атак ВСУ по Белгородской области
Вчера, 18:20
По словам главы ЛНР, ради срыва саммита на Аляске, запланированного на пятницу, Киев активизировал обстрелы территории России, под ударами беспилотников ВСУ - не только приграничные районы, но и города в тылу.
"По имеющимся данным, ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории нашей республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Есть и вероятность увеличения числа диверсий. Силовые ведомства держат ситуацию под контролем", - сообщил Пасечник.
Он обратился к жителям республики с просьбой проявить максимальную бдительность и не игнорировать возможные угрозы.
"Также убедительно прошу не фотографировать и не снимать на видео работу наших средств ПВО по вражеским целям и последствия возможных атак со стороны ВСУ и тем более не размещать такие кадры в социальных сетях. Это предельно важно для вашей же собственной безопасности, безопасности всей республики и сохранности жизненно важных для всех нас объектов", - подчеркнул глава ЛНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.08.2025
Вчера, 17:04
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала