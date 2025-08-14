https://ria.ru/20250814/lnr-2035379044.html
ВСУ получили приказ увеличить число обстрелов ЛНР, заявил Пасечник
ВСУ получили приказ увеличить число обстрелов ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 14.08.2025
ВСУ получили приказ увеличить число обстрелов ЛНР, заявил Пасечник
ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории Луганской Народной Республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T18:53:00+03:00
2025-08-14T18:53:00+03:00
2025-08-14T19:05:00+03:00
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории Луганской Народной Республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками, есть вероятность увеличения числа диверсий, сообщил глава республики Леонид Пасечник."Оперативная обстановка в республике остается напряженной. Враг усилил обстрелы на сватово-кременском направлении", - написал Пасечник в Telegram-канале.По словам главы ЛНР, ради срыва саммита на Аляске, запланированного на пятницу, Киев активизировал обстрелы территории России, под ударами беспилотников ВСУ - не только приграничные районы, но и города в тылу."По имеющимся данным, ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории нашей республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Есть и вероятность увеличения числа диверсий. Силовые ведомства держат ситуацию под контролем", - сообщил Пасечник.Он обратился к жителям республики с просьбой проявить максимальную бдительность и не игнорировать возможные угрозы."Также убедительно прошу не фотографировать и не снимать на видео работу наших средств ПВО по вражеским целям и последствия возможных атак со стороны ВСУ и тем более не размещать такие кадры в социальных сетях. Это предельно важно для вашей же собственной безопасности, безопасности всей республики и сохранности жизненно важных для всех нас объектов", - подчеркнул глава ЛНР.
луганская народная республика
